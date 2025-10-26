Durante décadas, el Seguro Social ha sido la promesa silenciosa del sistema estadounidense: trabaje duro, contribuya, y al final de su vida laboral recibirá un apoyo digno. Pero en 2025 esa promesa parece resquebrajarse. Lo que antes era un compromiso inquebrantable entre el gobierno y sus ciudadanos, hoy se percibe como un pacto frágil, amenazado por la inestabilidad política y la desconfianza pública. La pregunta que ronda ahora la mente de millones de trabajadores es: ¿estará el dinero ahí cuando llegue el momento?

Según una encuesta de Bankrate publicada el 22 de octubre, el 76% de los trabajadores y el 80% de los jubilados temen que los beneficios prometidos de la Seguridad Social no estén disponibles cuando los necesiten. Solo un año atrás, las cifras eran ligeramente menores —73% y 71% respectivamente—, lo que sugiere que la ansiedad crece con el paso del tiempo.

Lo que alguna vez fue un sistema sólido, ahora parece un terreno movedizo, especialmente para quienes están a pocos años de retirarse.

SS ayuda a que poblaciones vulnerables, como adultos mayores y discapacitados, tengan un soporte financiero (Foto: Freepik) / fizkes

EL ORIGEN DE ESTE TEMOR NO ES INFUNDADO

De acuerdo con análisis de AARP, el Seguro Social podría enfrentar un déficit para 2034, año en el que su reserva de efectivo se agotaría. A partir de entonces, el programa solo podría cubrir aproximadamente el 81% de las prestaciones completas. En otras palabras, los jubilados recibirían menos de lo que les corresponde, aun después de haber contribuido toda su vida. Este dato ha encendido las alarmas tanto en hogares comunes como en las oficinas de Washington.

La situación política no ayuda. La administración de Donald Trump ha estado bajo fuego por recortes de personal, cambios de liderazgo y acusaciones de incompetencia dentro de la agencia del Seguro Social.

En marzo, el propio Trump declaró ante el Congreso que existían “niveles alarmantes de incompetencia y probable fraude”, comentarios que algunos legisladores interpretaron como una maniobra para privatizar parcialmente el sistema. El resultado: una caída dramática en la confianza pública. En una encuesta de AARP realizada en julio, solo el 36% de los estadounidenses dijo confiar en el futuro del Seguro Social, frente al 43% en 2020.

A pesar de las dudas, la mayoría de los estadounidenses sigue dependiendo del programa (Foto: AFP)

EL MIEDO NO SOLO SE SIENTE, TAMBIÉN SE ACTÚA

Cada vez más personas deciden solicitar sus beneficios de forma anticipada, incluso sabiendo que eso reducirá sus pagos mensuales. Un informe de la revista Financial Advisor reveló que las solicitudes aumentaron un 15% en marzo de 2025, y que en los primeros ocho meses del año se registraron 1,7 millones de nuevos solicitantes. La lógica es sencilla pero desesperada: mejor recibir algo ahora que arriesgarse a no recibir nada más adelante.

Sin embargo, los economistas advierten que esta estrategia podría ser contraproducente. Solicitar el Seguro Social a los 62 años reduce significativamente el monto mensual, mientras que esperar hasta los 70 lo incrementa considerablemente. Aun así, el 52% de los trabajadores planea depender de los beneficios como fuente principal de ingresos durante su jubilación, según la encuesta de Bankrate. Y entre los jubilados actuales, el 78% ya depende del programa para sobrevivir. En otras palabras, no hay un plan alternativo.

La dependencia ha crecido con los años. De acuerdo con AARP, el 65% de los jubilados ahora depende “sustancialmente” del Seguro Social, frente al 51% en 2005. Este aumento revela una verdad incómoda: lejos de fortalecerse, la seguridad financiera de los estadounidenses mayores se apoya cada vez más en una estructura debilitada. Si el sistema falla, millones podrían quedar desamparados, generando una crisis social sin precedentes.

¿INTERVENDRÁ EL CONGRESO A TIEMPO?

Algunos analistas, como Emily Ekins del Instituto Cato, creen que sí: “No creo que permitan que se recorte una cuarta parte de las prestaciones sin más”, declaró a USA TODAY.

Pero otros, como Mark Hamrick, analista senior de Bankrate, son más escépticos. “No hay razones para confiar en que resolverán un problema que lleva años postergándose”, advirtió. Por ahora, el futuro del Seguro Social parece pender de un hilo: un hilo que sostiene la esperanza —y el miedo— de toda una nación.

