Con el inicio de cada mes, millones de beneficiarios del Seguro Social están pendientes de la fecha exacta en que recibirán el dinero que les corresponde; y no es para menos, ya que con ese pago cubren gastos básicos como vivienda, comida, medicinas y servicios. Debido a que este ingreso se ha vuelto esencial para muchas personas, lamentamos darle una mala noticia a un grupo importante de ellas: en agosto, varias no verán ningún depósito en su cuenta. En los siguientes párrafos te contamos quiénes son y por qué.

Habitualmente la SSA deposita sus beneficios de SSI el primer día de cada mes, aunque puede variar por una razón (Foto: Freepik / AFP)

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN NINGÚN DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EN AGOSTO Y POR QUÉ?

Las personas que no recibirán ningún depósito por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) en agosto de 2026 son los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Si eres uno de ellos, no te preocupes: esto no significa que perderás tu dinero, sino que el pago se hará en una fecha distinta.

Según las normas, este beneficio se deposita el primer día de cada mes, pero como en agosto el 1 cae sábado, el pago se adelanta al último día hábil anterior, es decir, al viernes 31 de julio.

Por lo tanto, quienes reciben el SSI tendrán dos depósitos en julio y ninguno en agosto porque el correspondiente al octavo mes se pagará por adelantado. Después de eso, el cronograma seguirá su curso habitual hasta que se vuelva a presentar una situación similar con las fechas.

EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

El Ingreso Suplementario de Seguridad es un programa federal de Estados Unidos que proporciona pagos mensuales en efectivo a personas con ingresos y recursos limitados y se diferencia del Seguro Social regular porque no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir: tener 65 años o más, ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños), los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los US$2,000 para un individuo o US$3,000 para una pareja casada y generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

La Administración del Seguro Social mueve la fecha de ciertos pagos cuando el día usual cae en fin de semana o feriado, así que tranquilo (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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