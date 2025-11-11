El pago del Seguro Social es una fuente de ingresos esencial para millones de beneficiarios en Estados Unidos. Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuye fondos a jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios que dependen de este dinero para cubrir sus necesidades diarias. Sin embargo, a veces ocurren retrasos o problemas en la recepción del pago, y es importante saber cómo actuar si eso sucede.

De acuerdo con la SSA, el pago correspondiente a noviembre está programado para este miércoles 12 de noviembre , una fecha que muchos esperan con ansias. Pero, ¿qué pasa si ese día llega y el dinero no aparece en tu cuenta? Antes de entrar en pánico, la propia SSA recomienda seguir ciertos pasos para resolver la situación de forma segura y rápida.

La fecha cuando el Seguro Social paga sus beneficios de jubilación depende de su fecha de nacimiento (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASOS SEGUIR SI NO HE RECIBIDO MI PAGO DEL SEGURO SOCIAL?

El primer paso es comunicarse con tu banco o institución financiera . En muchos casos, los retrasos se deben a un problema interno del banco o a demoras en el procesamiento electrónico de los depósitos. Esto puede ocurrir por actualizaciones del sistema, feriados o simplemente por el alto volumen de transacciones en determinadas fechas.

Si confirmas que tu banco no tiene registro del depósito, entonces el siguiente paso es contactar directamente con la Administración del Seguro Social. Puedes hacerlo llamando gratis al 1-800-772-1213 y presionando la opción 7 para atención en español. Si usas un teléfono TTY, el número es 1-800-325-0778. También puedes comunicarte con tu oficina local del Seguro Social, aunque este servicio solo está disponible en inglés.

Durante la llamada, un representante revisará tu caso para determinar si el pago fue enviado, si hubo un error o si se necesita emitir un reemplazo. En caso de que el pago realmente no se haya recibido, la SSA garantiza que el monto será repuesto, asegurando que ningún beneficiario se quede sin sus fondos correspondientes.

La mejor manera de administrar sus beneficios del Seguro Social es crear una cuenta en línea en la página del Seguro Social (Foto: AFP)

DETALLES A TENER EN CUENTA

Es importante no compartir tu información personal o bancaria con nadie fuera de los canales oficiales de la SSA. Existen fraudes que se aprovechan de situaciones como los pagos retrasados para solicitar datos confidenciales o realizar estafas telefónicas. Por eso, solo confía en las fuentes oficiales y verifica cualquier comunicación sospechosa.

Finalmente, si dependes del Seguro Social, se recomienda monitorear tu cuenta bancaria regularmente y mantener tus datos actualizados en el portal de la SSA. De esta manera, podrás detectar cualquier irregularidad a tiempo y garantizar que tus próximos pagos lleguen sin inconvenientes.

