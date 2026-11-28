Al comenzar diciembre, el último mes de 2026, muchas personas que reciben el Seguro Social revisan sus presupuestos para cubrir gastos básicos del hogar, como comida, servicios, medicinas y renta. Como para numerosos beneficiarios este pago es su principal fuente de ingresos, crece la duda de quiénes recibirán su dinero el miércoles 9 de diciembre y de cuánto será. La fecha del depósito depende de datos personales, y el monto cambia según el historial laboral y la edad en que se empezó a cobrar, de modo que no existe una cantidad igual para todos. A continuación, te explicamos cómo averiguar si te corresponde cobrar ese día y cómo calcular de forma aproximada cuánto recibirías.
¿QUIÉNES COBRAN EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE?
La fecha de pago depende del día de nacimiento del beneficiario; por lo tanto, el miércoles 9 de diciembre corresponde a quienes cumplen años del 1 al 10 de cualquier mes.
Como el monto varía según el historial de ingresos de cada persona y la edad a la que empezó a cobrar, hay algunos que recibirán hasta US$5,181 del Seguro Social. Esta cifra es para quienes se jubilaron a los 70 años.
Para entenderlo mejor, te comentamos que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. En la siguiente tabla te mostramos una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:
|Edad de jubilación
|Monto máximo a recibir
|A los 62 años
|Hasta US$2,969
|A los 67 años (edad plena de jubilación)
|Hasta US$4,152
|A los 70 años
|Hasta US$5,181
Entonces, ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?
Solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:
- Historial laboral.
- Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)
- Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.
Por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.
¿CÓMO ESTIMAR CUÁNTO TE CORRESPONDE?
Lo más importante que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores: tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema, la edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años) y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.
Para calcular el monto exacto, sigue estos pasos:
- Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).
- Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.
- Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.
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