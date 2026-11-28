Al comenzar diciembre, el último mes de 2026, muchas personas que reciben el Seguro Social revisan sus presupuestos para cubrir gastos básicos del hogar, como comida, servicios, medicinas y renta. Como para numerosos beneficiarios este pago es su principal fuente de ingresos, crece la duda de quiénes recibirán su dinero el miércoles 9 de diciembre y de cuánto será. La fecha del depósito depende de datos personales, y el monto cambia según el historial laboral y la edad en que se empezó a cobrar, de modo que no existe una cantidad igual para todos. A continuación, te explicamos cómo averiguar si te corresponde cobrar ese día y cómo calcular de forma aproximada cuánto recibirías.

Averigua a quienes les corresponde cobrar el 9 de diciembre (Foto: Magnific)

¿QUIÉNES COBRAN EL MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE?

La fecha de pago depende del día de nacimiento del beneficiario; por lo tanto, el miércoles 9 de diciembre corresponde a quienes cumplen años del 1 al 10 de cualquier mes.

Como el monto varía según el historial de ingresos de cada persona y la edad a la que empezó a cobrar, hay algunos que recibirán hasta US$5,181 del Seguro Social. Esta cifra es para quienes se jubilaron a los 70 años.

Para entenderlo mejor, te comentamos que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA depende de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. En la siguiente tabla te mostramos una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

Edad de jubilación Monto máximo a recibir A los 62 años Hasta US$2,969 A los 67 años (edad plena de jubilación) Hasta US$4,152 A los 70 años Hasta US$5,181

Entonces, ¿cómo se llega al cheque máximo de US$5,181?

Solo lo alcanza quien cumple los siguientes requisitos:

Historial laboral.

Ganó durante al menos 35 años al nivel del “límite máximo imponible” (los salarios más altos sujetos a Seguro Social)

Retrasó la solicitud de beneficios hasta los 70 años.

Por lo general, necesitas 40 créditos de trabajo con un máximo de cuatro por año. En la práctica, esto equivale aproximadamente a 10 años de trabajo en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social.

¿CÓMO ESTIMAR CUÁNTO TE CORRESPONDE?

Lo más importante que debes saber es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores: tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema, la edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años) y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

Para calcular el monto exacto, sigue estos pasos:

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount). Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio. Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

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