Cuando se acerca una fecha de pago del Seguro Social, siempre hay cierta expectativa. Ya sea por quienes dependen directamente de ese depósito o porque existen familiares que lo esperan con calma, el calendario de la Social Security Administration (SSA) siempre marca un antes y un después en las finanzas del mes. Y noviembre no es la excepción.

Esta vez, el Seguro Social confirmó que el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025 se realizará un nuevo depósito para millones de beneficiarios en Estados Unidos. Se trata del primer grupo de pagos correspondientes a este mes, y, como siempre, hay ciertos detalles que conviene tener claros: quiénes lo reciben, cuánto se deposita y cómo se organizan las fechas.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL 12 DE NOVIEMBRE?

Según el cronograma oficial de la SSA, el pago del miércoles 12 está destinado a quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes. En este grupo se incluyen los jubilados, las personas que reciben beneficios por discapacidad (SSDI) y los beneficiarios de pagos por sobrevivencia. Es decir, los tres grandes pilares del programa estadounidense.

Si naciste dentro de esas fechas, tu depósito llegará automáticamente el 12, ya sea por depósito directo en tu cuenta bancaria o mediante la tarjeta Direct Express, que la agencia ofrece para quienes no tienen una cuenta bancaria.

¿CUÁNTO DINERO SE DEPOSITA ESTE MES?

En promedio, los jubilados están recibiendo alrededor de US$2,008.31 al mes, aunque el pago máximo puede alcanzar los US$5,108 para quienes tuvieron ingresos altos durante su vida laboral.

Los beneficiarios por discapacidad (SSDI) reciben en promedio US$1,582.95, mientras que los beneficiarios por sobrevivencia —como cónyuges o hijos de trabajadores fallecidos— perciben cerca de US$1,575.30. Estos valores pueden variar un poco dependiendo del historial de ingresos de cada persona y del momento en que comenzó a recibir los beneficios.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES DE NOVIEMBRE

Si no te corresponde cobrar el 12, no te preocupes. El Seguro Social organiza los pagos mensuales según la fecha de nacimiento, por lo que el miércoles 19 de noviembre recibirán su depósito quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes, y el miércoles 26, los nacidos entre el 21 y el 31.

Este sistema permite que la SSA distribuya los fondos de manera ordenada entre los más de 70 millones de estadounidenses que reciben beneficios cada mes.

AUMENTO CONFIRMADO PARA 2026

Una buena noticia que vale la pena mencionar: la SSA confirmó que, a partir de enero de 2026, los beneficios del Seguro Social aumentarán un 2.8%, gracias al ajuste anual por costo de vida (COLA). Esto se traduce en un incremento promedio de unos US$56 mensuales para la mayoría de los jubilados. No es un cambio enorme, pero sí una ayuda que compensa un poco la inflación.

