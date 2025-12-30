El cierre de año traerá una noticia que muchos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos estaban esperando: un depósito adelantado que llegará justo antes de las celebraciones de Año Nuevo. Para millones de familias latinas —muchas de ellas que viven al día, organizando los gastos entre rentas, medicamentos y los regalos para los nietos—, este movimiento puede ser clave para cerrar el 2025 con un poco más de tranquilidad. Pero ojo: no se trata de un bono especial ni de dinero adicional fuera de lo normal. Por eso, aprovecho este artículo para explicarte con detalle por qué ocurre este pago y quiénes calificarán para recibirlo, pues no se realizará a todos los beneficiarios de la SSA.

¿POR QUÉ EL DEPÓSITO LLEGA ANTES DE TIEMPO?

El motivo detrás de este adelanto es puramente administrativo. El pago que llegará el 31 de diciembre corresponde, en realidad, a enero de 2026. Como el 1 del nuevo mes es feriado federal (por la celebración de Año Nuevo), la Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el depósito al último día hábil del año. Esta práctica es común, pero cada diciembre genera confusión y hasta expectativa entre los beneficiarios.

En resumen: no es un bono, sino una manera de garantizar que el dinero esté disponible sin interrupciones.

El Seguro Social de Estados Unidos tiene un calendario establecido para pagar a sus millones de beneficiarios (Foto: Freepik / SSA)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL PAGO DEL 31 DE DICIEMBRE?

El adelanto aplica solo a los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que actualmente ayuda a más de 7.5 millones de personas en todo el país. Este programa fue diseñado especialmente para quienes tienen ingresos muy bajos y necesitan ese respaldo básico para cubrir necesidades como comida, vivienda o servicios médicos, incluso para aquellos que mandan remesas fuera de los Estados Unidos para apoyar a sus familiares en sus respectivos países de origen.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL SSI Y A QUIÉN BENEFICIA?

El SSI (Supplemental Security Income) está destinado a tres grupos principales:

Adultos mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Personas con ceguera que cumplen ciertos requisitos de ingresos.

A diferencia del Seguro por Jubilación o el de Incapacidad (SSDI), el SSI no depende del historial laboral ni de los años trabajados. Es un programa basado en la necesidad económica, lo que lo convierte en una red de apoyo fundamental para muchos adultos mayores y familias latinas que llegaron a EE. UU. buscando estabilidad y así lo consiguieron con sus documentos en regla.

INCLUIRÁ EL INCREMENTO POR COSTO DE VIDA

El pago del 31 de diciembre no solo será adelantado, sino que ya incluirá el aumento por costo de vida (COLA) aprobado para 2026. La SSA confirmó un ajuste del 2.8%, lo que significa que los beneficiarios verán reflejado ese incremento desde el primer depósito del nuevo año.

¿CUÁNTO SE PUEDE RECIBIR?

Tras el ajuste, los montos máximos del SSI para 2026 son:

Personas individuales: hasta US$994 al mes.

Parejas elegibles: hasta US$1,491 al mes.

Sin embargo, el monto exacto varía según cada caso. Factores como ingresos adicionales, gastos de vivienda o ayuda estatal pueden modificar la cifra final.

ALGUNOS ESTADOS PAGAN UN COMPLEMENTO ADICIONAL

Ciertos estados otorgan un suplemento estatal que aumenta el monto mensual del SSI. Esto explica por qué algunos beneficiarios ven depósitos más altos que otros. Si quieres confirmar si tu estado ofrece este beneficio, puedes revisar tu cuenta en My Social Security o entrar directamente al sitio oficial de la SSA.

¿Y LOS DEMÁS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Si recibes jubilación, SSDI o beneficios para sobrevivientes, tu pago no llegará el 31 de diciembre. Seguirás el calendario regular de enero, que depende de tu fecha de nacimiento. La mayoría cobrará entre la segunda y cuarta semana del mes.

CASOS ESPECIALES: DOBLE PAGO A INICIOS DE 2026

Hay dos grupos que deben prestar atención:

Las personas que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 cobrarán el viernes 2 de enero.

Quienes reciben SSI y Seguro Social regular verán dos depósitos separados: el del SSI el 31 de diciembre y el otro el 2 de enero.

Es decir, quienes cumplen ambos criterios tendrán dos depósitos en la misma semana, aunque cada uno corresponde a programas distintos.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

