Durante las últimas semanas, miles de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos han estado atentos a una noticia que ha causado gran revuelo en redes sociales: un supuesto aumento extraordinario de 600 dólares en noviembre de 2025. La información, que se ha compartido masivamente entre comunidades de jubilados y personas de bajos ingresos, ha generado expectativas y confusión. Pero, ¿qué tan cierta es esta promesa de dinero extra?

¿REALMENTE HABRÁ UN INCREMENTO DE 600 DÓLARES EN ESTE MES?

La respuesta corta es clara: no habrá ningún aumento extraordinario de 600 dólares en noviembre . Hasta el momento, la Administración del Seguro Social (SSA) no ha emitido ningún comunicado oficial que respalde esta información. De hecho, varios portales especializados en temas financieros y de beneficios públicos han calificado este rumor como una simple “ola de hype” o desinformación viral.

La Administración del Seguro Social anunció recientemente el ajuste por costo de vida para las prestaciones correspondiente a 2026 (Foto: AFP)

Entonces, ¿de dónde surgió la confusión? Una de las principales razones tiene que ver con el calendario de pagos del programa SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario).

En ciertos meses, los pagos pueden adelantarse debido a feriados o fines de semana, lo que puede generar la impresión de que los beneficiarios han recibido un “cheque adicional”. A esto se suman las publicaciones engañosas que circulan en redes, muchas veces con fines fraudulentos, prometiendo bonos o pagos especiales inexistentes.

Hay cuatro tipos de beneficios principales del Seguro Social (Foto: AFP)

LOS CAMBIOS REALES QUE HAY PARA LOS BENEFICIARIOS DE SSA Y SSI

En lugar de un bono único, lo que sí está confirmado es un aumento generalizado por el Ajuste por Costo de Vida (COLA) . Este incremento, que tiene como objetivo compensar la inflación, será del 2.8% a partir de enero de 2026, según lo anunciado oficialmente por la SSA. Dicho ajuste se aplica automáticamente a los beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes, así como a los pagos de SSI.

Para quienes reciben SSI, los nuevos montos federales máximos mensuales también reflejarán ese incremento. En 2026, los pagos serán de 994 dólares para individuos y 1,491 dólares para parejas elegibles . Aunque estos aumentos no representan los 600 dólares de los rumores, sí implican una mejora real en los ingresos para millones de beneficiarios.

Es importante destacar que los beneficiarios podrían notar algunos pagos ajustados a finales de diciembre de 2025, debido a cómo se organiza el calendario de depósitos. Esto, sin embargo, no debe confundirse con un “cheque extra”, sino con un pago correspondiente al siguiente ciclo mensual.

¿QUÉ DEBES HACER COMO BENEFICIARIO DE 62 AÑOS O MÁS?

Para los adultos mayores de 62 años o más que dependen de estos ingresos, la mejor estrategia es mantenerse informados directamente desde fuentes oficiales.

La plataforma “my Social Security” permite revisar los historiales de pagos, los futuros ajustes y cualquier anuncio nuevo. Además, se recomienda ignorar correos electrónicos, mensajes o publicaciones que prometan aumentos especiales o bonos únicos, ya que podrían ser intentos de fraude.

