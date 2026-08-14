En Estados Unidos, es común escuchar a muchas personas usar como si fueran lo mismo los términos Seguro Social, SSI y SSDI; sin embargo, se trata de programas distintos administrados por la misma agencia federal. La confusión puede llevar a solicitar un beneficio equivocado, no reunir los documentos necesarios o asumir que se cumplen condiciones que en realidad corresponden a otro programa. Por tal motivo, en esta nota te explicamos qué significan estas siglas y cómo saber cuál podría corresponderte según tu situación.

Elegir el beneficio equivocado o desconocer sus condiciones puede retrasar una solicitud (Foto: AFP)

¿QUÉ SON SEGURO SOCIAL, SSI Y SSDI?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), los tres son distintos.

¿Qué es Seguro Social?

El Seguro Social es el sistema federal que otorga beneficios mensuales principalmente a trabajadores que acumularon créditos al trabajar y pagar impuestos de nómina. Incluye pagos por jubilación, incapacidad y para familiares sobrevivientes de un trabajador fallecido; en la mayoría de los casos, el monto depende del historial de ingresos de la persona.

Normalmente se refieren a beneficios mensuales de jubilación. Por lo general, se pueden solicitar desde los 62 años si la persona acumuló créditos suficientes mediante trabajo sujeto a impuestos del Seguro Social.

El monto depende principalmente de los ingresos sobre los que la persona pagó impuestos y de cuándo solicita el beneficio. No está condicionado por tener ahorros o recursos, aunque trabajar mientras se cobra antes de la edad plena de jubilación puede reducir temporalmente el pago.

¿Qué es SSI?

SSI o Seguridad de Ingreso Suplementario (por sus siglas en inglés) es un programa de pagos mensuales para personas de 65 años o más, ciegas o con una incapacidad que además tienen ingresos y recursos económicos limitados.

A diferencia de los beneficios tradicionales del Seguro Social, no exige haber trabajado o pagado impuestos del Seguro Social; sí exige cumplir reglas sobre ingresos, bienes y, para los no ciudadanos, una categoría migratoria elegible. En 2026, el máximo federal es de US$994 mensuales para una persona y US$1,491 para una pareja, aunque la cifra real se reduce según los ingresos contables, el lugar donde vive y otros factores. Algunos estados añaden un suplemento.

El monto está destinado a cubrir necesidades básicas como comida, ropa y vivienda para sus beneficiaros que tienen ingresos y recursos limitados.

¿Qué es SSDI?

SSDI o Seguro por Incapacidad del Seguro Social brinda beneficios mensuales a personas con una condición médica que les impide realizar trabajo sustancial y que se prevé durará al menos un año o resultará en fallecimiento. La SSA no ofrece SSDI para incapacidades parciales o de corto plazo.

Para calificar, generalmente se requiere haber trabajado en empleos cubiertos por el Seguro Social y contar con suficientes créditos laborales, cuya cantidad depende de la edad en que comenzó la incapacidad.

La clave es el historial laboral: la persona debe haber trabajado y pagado impuestos del Seguro Social durante el tiempo suficiente y, por lo general, recientemente. El pago se calcula con base en sus ingresos laborales previos, no en sus ahorros.

PRINCIPALES DIFERENCIAS

Programa Qué es A quién ayuda Requisito clave De dónde sale el dinero Seguro Social Sistema federal de beneficios Jubilados, familiares sobrevivientes y algunas personas con discapacidad Haber trabajado y pagado suficientes impuestos del Seguro Social Impuestos de nómina: FICA o SECA SSI Seguridad de Ingreso Suplementario Personas de 65 años o más, ciegas o con discapacidad —incluidos niños— con bajos ingresos y pocos recursos No exige historial laboral; sí límites económicos Ingresos generales del Tesoro federal SSDI Seguro por Incapacidad del Seguro Social Adultos con una discapacidad que les impide trabajar Haber trabajado y acumulado suficientes créditos laborales, normalmente de forma reciente Impuestos de nómina del Seguro Social

La SSA administra SSI y SSDI, pero los programas tienen reglas y fuentes de financiamiento distintas. Una persona puede cumplir los requisitos para recibir ambos pagos si tiene una discapacidad, historial de trabajo suficiente y recursos e ingresos bajos.

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