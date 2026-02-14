Como beneficiario del Seguro Social en Estados Unidos, seguramente estás pendiente de la fecha en que te corresponde cobrar tu dinero, sobre todo si dependes de esa cantidad para cubrir gastos básicos como renta, alimentación o medicinas. Teniendo en cuenta que ya estamos a la mitad de febrero, te presentamos el calendario completo de pagos correspondiente a la segunda quincena del mes. Así que, si aún no sabes cuándo recibirás el monto que te corresponde en este segundo mes del año, no te preocupes: en esta nota te lo detallamos y te explicamos cómo identificar tu fecha de cobro según el tipo de beneficio que recibes y tu día de nacimiento.

Si no sabes cuándo te toca cobrar tu seguro social esta segunda quincena de febrero, te lo detallamos en esta nota (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES YA SE LES PAGÓ LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026?

Hasta ahora, la Administración del Seguro Social (SSA) distribuyó sus beneficios mensuales de febrero a cuatro grupos de beneficiarios en tres ciclos de pago. Ellos son:

A quienes cumplieron años entre el 1 y el 10 de cada mes: miércoles 11 de febrero.

miércoles 11 de febrero. Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): viernes 30 de enero porque el de febrero que les correspondía cayó domingo, así que se adelantó la fecha al día hábil más cercano.

viernes 30 de enero porque el de febrero que les correspondía cayó domingo, así que se adelantó la fecha al día hábil más cercano. Ciertos beneficiarios de los programas de jubilación, discapacidad y sobrevivientes de la SSA: martes 3 de febrero. Son aquellos que reclamaron uno de estos tres beneficios desde antes de mayo de 1997.

martes 3 de febrero. Son aquellos que reclamaron uno de estos tres beneficios desde antes de mayo de 1997. Beneficiarios duales (cobran Seguro Social y a la vez reciben SSI): martes 3 de febrero.

Si aún no recibiste tu depósito del Seguro Social en febrero, averigua qué fecha te toca (Foto: Freepik / SSA)

CALENDARIO DE PAGOS PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026

Miércoles 18 de febrero: los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Miércoles 25 de febrero: los nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Qué otros beneficios hay en lo que resta del calendario de febrero 2026?

La SSA también deberá pagar el SSI de marzo, pero al caer el primer día de ese mes un domingo, se adelanta al día hábil más cercano. Por lo tanto, el pago se hará efectivo el viernes 27 de febrero.

De esta forma, no se perjudica a la gente que recibe sus prestaciones de la SSA cuando su depósito es fin de semana o feriado federal.

Conoce en la siguiente imagen, las fechas de pago del Seguro Social en 2026.

Este es el calendario oficial de los pagos del Seguro Social para el 2026 (Foto: SSA)

BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL RECIBEN MÁS POR INCREMENTO DEL COLA EN 2.8%

Para este 2026, el ajuste por costo de vida (COLA) del Seguro Social es del 2.8%, lo que se traduce en un incremento promedio de US$56 mensuales para los jubilados; por tanto, cada beneficiario recibirá US$2,071.

En tanto, el pago mensual promedio para un sobreviviente, con este aumento, sería de aproximadamente US$52, mientras que para un trabajador que recibe Seguro por Incapacidad subiría en US$44.

Vale precisar que este aumento para 2026 es mayor que el COLA del 2,5% que recibieron los beneficiarios este 2025, pero mucho menor que el de los años anteriores.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!