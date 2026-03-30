Cada 31 de marzo, seguidores de Selena Quintanilla recuerdan su partida con homenajes significativos. En 2026, la fecha vuelve a estar marcada por celebraciones llenas de música y emoción en Texas, donde su legado continúa muy presente entre sus fans. Diferentes ciudades del estado han preparado actividades especiales para honrar a la llamada “Reina del Tex-Mex”. Entre ellas destacan conciertos tributo, festivales culturales y exposiciones que buscan mantener viva su historia y su impacto en la música latina.

Uno de los lugares más importantes en estas conmemoraciones es Corpus Christi, la ciudad donde Selena creció. Este sitio se convirtió en el principal punto de reunión para miles de admiradores que cada año llegan para rendirle homenaje.

En esta ciudad, muchos visitan el Mirador de la Flor, donde se encuentra su famosa estatua frente al mar. También es habitual recorrer el Selena Museum, que conserva vestuarios, premios y objetos personales que permiten conocer más de cerca la vida de la artista.

En 2026, ciudades como Corpus Christi organizan conciertos tributo, vigilias y actividades culturales. (Foto: Suzette Quintanilla / Instagram)

Durante el aniversario, el ambiente se llena de recuerdos y emoción. Es común ver vigilias, presentaciones musicales y ofrendas florales que combinan la nostalgia con la celebración de su legado.

A lo largo de abril, los homenajes continúan en distintos puntos de Texas. Eventos como conciertos tributo, presentaciones en vivo y festivales temáticos reúnen a seguidores que disfrutan de su música.

Eventos en los que se celebra el legado de Selana Quintanilla en Texas:

A Tribute to Selena – Mainland Music Hall: El 17 de abril en Texas City. Incluye un show con la banda tributo She Wolf.

El 17 de abril en Texas City. Incluye un show con la banda tributo She Wolf. Selena Tribute con Gabriela Martinez – Casa Blanca Ballroom: El 18 de abril en Midland. Presentación en vivo con el repertorio clásico de la cantante.

El 18 de abril en Midland. Presentación en vivo con el repertorio clásico de la cantante. Muy Excited! Market: El 12 de abril en Del Rio. Contará con un mercado cultural y concurso de imitadoras de Selena.

El 12 de abril en Del Rio. Contará con un mercado cultural y concurso de imitadoras de Selena. Cumbia de la Flor Fest: Inicia el 3 de abril en Del Rio. Una exhibición temática que durará todo el mes dedicada a su legado.

Incluso fuera de Texas, su influencia sigue vigente con muestras internacionales que celebran su historia. (Foto: Selena Quintanilla / Instagram)

Además, en otras ciudades de Estados Unidos también se organizan exposiciones especiales. Una de las más destacadas es “Selena: From Texas to the World”, que presenta objetos originales y resalta la influencia internacional que tuvo la cantante.

A más de tres décadas de su fallecimiento, Selena sigue siendo una figura clave para la cultura latina. Su música y su historia continúan inspirando a nuevas generaciones, demostrando que su legado permanece vigente a pesar del paso del tiempo.

Cómo murió Selena Quintanilla

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995 tras ser herida de bala por Yolanda Saldívar, quien en ese momento era la presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques. Según la BBC, el trágico incidente ocurrió en el motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, luego de que la cantante confrontara a Saldívar por el presunto desvío de fondos y la falta de documentos financieros de sus negocios.

Durante la discusión, Selena intentó abandonar la habitación, pero Saldívar sacó un revólver y le disparó por la espalda. A pesar de estar gravemente herida, la “Reina del Tex-Mex” logró llegar hasta el vestíbulo del motel para pedir ayuda e identificar a su agresora antes de perder el conocimiento. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarada muerta debido a la pérdida masiva de sangre.

El suceso conmocionó al mundo entero y marcó un antes y un después en la música latina. Yolanda Saldívar fue capturada tras un enfrentamiento de varias horas con la policía y, posteriormente, condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, un plazo que se cumple precisamente este año 2026.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!