Los conductores de Florida deberán prepararse para un inesperado cambio en las nuevas licencias de conducir. Tras la firma de una nueva legislación por parte del gobernador Ron DeSantis , estas credenciales comenzarán a portar el sello “NC” en ciertos casos. ¿De qué se trata realmente? ¿Qué relación mantiene con la Ley HB 991? ¿A quiénes afectará? Todas estas dudas serán resueltas en los siguientes párrafos.

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Es importante señalar que el nuevo distintivo que se implementará en las licencias de conducir de Florida está directamente vinculado con la Ley HB 911, una normativa que actualmente ha generado polémica, especialmente en la comunidad inmigrante.

De qué trata la Ley HB 911 firmada por Ron DeSantis y por qué genera polémica

De acuerdo a la explicación de Disability Rights Florida , se trata de una ley electoral que se promulgó en abril del presente año y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Introduce varios cambios en los procesos electorales, los requisitos de registro de votantes y los procesos de verificación de identidad en este estado.

La polémica radica en el método con el que el estado mencionado valida si los votantes inscritos son ciudadanos estadounidenses, así como la forma en que se realiza la actualización y el control de su padrón electoral.

Otro punto de controversia en esta legislación señala que las licencias de conducir y tarjetas de identificación de Florida entregadas a ciudadanos estadounidenses deben demostrar obligatoriamente su estatus de ciudadanía antes del 1 de julio de 2027.

La nueva ley firmada por RonDeSantis ha ocasionado polémica en la comunidad inmigrante. (Crédito: AFP)

De qué se trata el sello NC en las licencias de Florida y cómo perjudica en migrantes del estado

Como te indiqué anteriormente, las licencias de conducir del ‘Estado del Sol’ serán actualizadas para determinar si un titular es ciudadano estadounidense. Desde el 1 de enero, estos documentos contarán con una marca especial de identificación en la parte frontal.

Se trata del sello “NC”, que significa Non Citizen (no ciudadano). Entonces, si la credencial de un residente de Florida posee dichas letras, automáticamente será catalogado como un no ciudadano, sin importar si cuenta con estatus legal en el país.

Para ciertas autoridades estatales, la normativa reforzará la verificación de identidad y reducir casos de fraude; sin embargo, expertos en temas migratorios enfatizan que dicha marca facilitaría el arresto de inmigrantes durante una parada de tráfico.

La marca definirá "NC" si el titular es ciudadano estadounidense o no.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Imagen no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿Es necesario reemplazar la licencia de conducir vigente en Florida con esta nueva ley?

De acuerdo a Bogin, Munns & Munns , aquel residente que posea una permiso de conducir vigente, no tiene que realizar la actualización de dicho documento; deberá esperar hasta la fecha de su vencimiento.

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