Ya comenzó el invierno y entramos a la semana de Navidad y más de uno aún tiene dudas sobre las condiciones climáticas que acompañarán a este 25 de diciembre luego que el domingo 21 Se registrara el día más corto del año con menos horas de luz solar y que, a partir de ahora, los días empiecen a alargarse poco a poco. Si estás pensando viajar para compartir con tus familiares, iniciar las vacaciones o aún te falta recorrer calles o tiendas en búsqueda de regalos, aquí te comparto la información que necesitas sobre el clima para tener en cuenta en dónde habrá lluvia, fuerte viento, nieve o un ambiente más cálido de lo normal. Recuerda que es importante mantenerte atento a las alertas y cambios rápidos del tiempo.

Teniendo en cuenta que más de 120 millones de personas estarán viajando en esta fecha especial por tierra y aire por lo que se espera una alta congestión, según reportan desde Univision, hay que considerar el tiempo severo que aún se mantiene por la tormenta invernal. Además, desde Telemundo reportan que una movilización de emergencia se ha activado, ya que cerca de 72 millones de residentes permanecen bajo alerta meteorológica en el país.

El área de impacto principal se extiende desde los estados de las Grandes Llanuras hasta el noreste del país. Se prevé que el fenómeno se manifieste con una intensidad peligrosa, registrando ráfagas de viento que alcanzarían los 160 km/h. Esto también ha motivado la cancelación o retraso de más de 2,000 vuelos, afectando principalmente a los aeropuertos en Georgia y Colorado. Y también hay que sumar que seis millones de personas están bajo alerta máxima por posibles inundaciones en otras zonas del país.

Hay alerta por fuertes lluvias e inundaciones repentinas en algunas zonas del país. (Foto: Jason Redmond / AFP) / JASON REDMOND

Lo que podemos esperar en la semana navideña

En la semana del 22 al 28 de diciembre, el clima estará muy marcado en ciertas zonas del país con lluvia, viento y nieve. Aquí los detalles de lo que se espera para el 25 de diciembre, día de Navidad, considerando que empezó oficialmente el invierno. Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, tiene los detalles:

Oeste de EE.UU.: siguen las malas noticias porque continúa un sistema activo con lluvias intensas, vientos fuertes y nieve en zonas montañosas, con riesgo de inundaciones y complicaciones en carretera.

Centro y sur de EE.UU.: comienza a incrementar la temperatura. Predomina un ambiente más cálido de lo normal para la temporada especialmente en el sur y centro.

Región del noreste de EE.UU.: condiciones frías y se prevén más precipitaciones.

La nieve estará presente en algunas zonas y acompañará las compras de último momento previo a Navidad. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

Pronóstico para la semana navideña en EE.UU.

En gran parte del país se van a mantener las tormentas por la llegada del río atmosférico desde lo que es San Francisco, Los Ángeles, Fresno, así como también puntos aledaños. Continúa la vigilancia por inundaciones en el oeste que se mantiene bajo riesgo desde Bakersfield y Los Ángeles.

Si lo que te preocupa es la nieve, entonces atención para estados como Washington, Oregon, Nevada y si vives en San Antonio o Austin, el panorama será distinto con temperaturas por arriba de lo normal, ambiente cálido y mayormente seco así como sensación más típica de otoño que de invierno.

Los Ángeles con condiciones lluviosas: lunes 22 con 69°F, martes 23 con 63°F, miércoles 24 con 61°F, jueves 25 con 61°F, viernes 26 con 60°F, sábado 27 con 63°F y domingo 28 con 66°F

Miami con condiciones parcialmente despejadas: lunes 22 con 80°F, martes 23 con 79°F, miércoles 24 con 79°F, jueves 25 con 80°F, viernes 81 con 60°F, sábado 27 con 82°F y domingo 28 con 82°F.

Chicago: lunes 22 con 41°F, martes 23 con 45°F, miércoles 24 con 46°F.

Boston: lunes 22 con 33°F, martes 23 con 35°F, miércoles 24 con 36°F.

New York: lunes 22 con 41°F, martes 23 con 39°F, miércoles 24 con 47°F.

Raleigh: lunes 22 con 52°F, martes 23 con 63°F, miércoles 24 con 70°F.

Kansas City: lunes 22 con 59°F, martes 23 con 59°F, miércoles 24 con 68°F.

Dallas: lunes 22 con 73°F, martes 23 con 79°F, miércoles 24 con 77°F.

Phoenix: lunes 22 con 82°F, martes 23 con 78°F, miércoles 24 con 74°F.

Denver: lunes 22 con 72°F, martes 23 con 67°F, miércoles 24 con 69°F.

