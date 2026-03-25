A pocos días de la festividad religiosa más importante del calendario cristiano, te contamos cuándo se celebra Good Friday (Viernes Santo) en 2026 y en qué estados de Estados Unidos se reconoce como día feriado a nivel estatal, con cierre de oficinas públicas y posible reducción de actividades en escuelas y negocios. Vale precisar que, en este caso, no se trata de un feriado federal y se recuerda la crucifixión y muerte de Jesús, según relatan los Evangelios del Nuevo Testamento.

¿CUÁNDO ES GOOD FRIDAY EN ESTADOS UNIDOS Y QUÉ ESTADOS LO DECLARAN FERIADO?

En 2026, Good Friday en Estados Unidos cae el viernes 3 de abril. Aunque no es un feriado federal, pues no aparece en el calendario oficial del Gobierno ni de la Reserva Federal, en el país norteamericano no existe obligación general de dar el día libre.

Sin embargo, sí es feriado estatal o gubernamental en varios estados, donde oficinas públicas y algunos trabajadores del gobierno tienen descanso o jornada reducida. ¿Cuáles son? Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Kentucky, Louisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Tennessee y Texas, según Tima and Date.

Good Friday conmemora la crucifixión y muerte de Jesús y forma parte del Triduo Pascual (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE GOOD FRIDAY?

Esta fecha religiosa recibe el nombre de Good Friday en inglés por razones históricas y lingüísticas: antiguamente, “good” se utilizaba con el sentido de “santo”, “piadoso” o “devoto”, por lo que se le llamó de esa manera y no porque signifique un viernes feliz.

Otra interpretación cristiana dice que es “bueno” porque, aunque recuerda la crucifixión, está ligado a la Resurrección y a la salvación, que son consideradas buenas noticias para los creyentes, precisa UM News.

ALGUNOS DATOS SOBRE GOOD FRIDAY

Se celebra el viernes anterior al Domingo de Resurrección y recuerda la crucifixión y muerte de Jesús.

Forma parte del Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo).

No es una misa normal, ya que en la tradición católica se celebra una liturgia de la Pasión, con lectura de la Pasión, adoración de la cruz y comunión, pero sin consagrar nuevas hostias ese día.

Para muchos creyentes, es un día de ayuno y abstinencia como gesto de penitencia, pues algunos no comen o no comen carne roja.

Las tradiciones populares incluyen vía crucis, procesiones, representaciones de la Pasión y momentos de silencio o recogimiento alrededor del mediodía o las 3 p.m. (hora simbólica de la muerte de Jesús).

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