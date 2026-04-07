Nueve meses después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunciaran, en julio de 2025, que los viajeros ya no tendrían que quitarse los zapatos al pasar por los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, la senadora demócrata Tammy Duckworth solicitó reactivar de inmediato dicha medida, que estuvo vigente por dos décadas. Sus razones te las explicamos en los siguientes párrafos. Antes, recordemos que la obligación de quitarse el calzado en los controles aeroportuarios se introdujo después de un intento de ataque en 2001, cuando un pasajero intentó hacer detonar explosivos escondidos en su zapato durante un vuelo.

Auditoría secreta y alerta de riesgo: por qué una senadora quiere que vuelvas a descalzarte en los aeropuertos de EE.UU. (Foto referencial: Freepik)

¿POR QUÉ BUSCAN REACTIVAR EL QUITARSE LOS ZAPATOS EN LOS CONTROLES DE LOS AEROPUERTOS DE EE.UU.?

La senadora demócrata Tammy Duckworth pidió volver a imponer que los pasajeros se quiten los zapatos en los aeropuertos de Estados Unidos, después de que saliera a la luz una auditoría clasificada que evidenció fallas en los sistemas de seguridad. El informe, elaborado por la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, señala que los escáneres actuales no revisan el calzado de forma suficientemente efectiva, lo que podría facilitar que artículos peligrosos ingresen a los vuelos comerciales.

Entonces, ¿por qué se eliminó dicha medida en 2025, después de haber estado vigente por más de 20 años? La decisión de retirarla se tomó con el argumento de que los avances tecnológicos permitían mantener altos niveles de seguridad y, además, se buscaba agilizar los procesos en los aeropuertos.

La combinación de una auditoría urgente, una ‘Carta de siete días’ y fuertes críticas políticas ha reavivado el debate sobre si la comodidad de los viajeros debe ceder ante el endurecimiento de los controles de seguridad (Foto referencial: Freepik)

¿Qué señala exactamente la auditoría sobre los controles de seguridad?

Si bien, el informe completo de la oficina del inspector general del DHS no se hizo público, te señalamos lo que se conoce de la auditoría clasificada:

Detecta que los escáneres y procedimientos actuales no revisan el calzado con la eficacia necesaria, dejando brechas por las que podrían pasar objetos peligrosos en vuelos comerciales.

Señala fallas en la capacidad de los sistemas para detectar ciertas amenazas ocultas en el calzado, incluso con la tecnología más reciente instalada tras el cambio de regla de 2025.

Advierte que estas deficiencias reducen el margen de seguridad previsto cuando se decidió dejar de exigir que los pasajeros se descalcen, y recomienda tomar medidas correctivas, entre ellas reconsiderar la obligación de quitarse los zapatos o mejorar de forma sustancial el equipo y los protocolos.

El informe fue considerado de carácter urgente y dio lugar al envío de una “Carta de siete días” a las autoridades competentes, un recurso que se utiliza para advertir sobre riesgos críticos que requieren atención inmediata.

Al respecto, Duckworth envió una carta al administrador interino de la Administración de Seguridad del Transporte para cuestionar la falta de acciones correctivas, por lo que acusó a la agencia de incumplir la normativa federal por no tener un plan para subsanarlo. La senadora calificó la situación como “escandalosa, inaceptable y peligrosa”.

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