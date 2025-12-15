Tras un fin de semana con nieve en ciudades importantes y áreas rurales ubicadas al sur de la Interestatal 80 (I-80), una ráfaga de aire frío y ártico se asentó sobre el área de Chicago provocando temperaturas bajo cero y sensación térmica congelante por lo que el domingo fue el día de principios de invierno más frío en 12 años. Si vives en esta zona de Estados Unidos y no la pasaste nada bien los últimos días por el frente ártico, es importante que sepas qué esperar para los siguientes. Aquí te comparto el pronóstico para la tercera semana de diciembre tras afrontar las temperaturas más bajas registradas en varios años. Así que prepárate si también tienes en mente un viaje a esta zona del país.

Y es que el panorama no parece alentador luego que una masa de aire ártico descendiera desde Canadá y llevara temperaturas extremas a gran parte de EE.UU., incluso al sur del país. Mientras Nueva York vivió su primera gran nevada de la temporada, Washington D.C. sigue bajo amenaza por inundaciones con carreteras cerradas y múltiples deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias y crecidas de ríos.

Esta masa de aire ártico se desplaza hacia el sur y el este del país. Ciudades como Minneapolis y Chicago esperan las temperaturas más bajas del invierno, con mínimas que podrían descender alrededor de -1 °F en esta última. A esto se suma que el Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de frío extremo que se extienden hasta Alabama y Georgia.

Estos días puede haber vientos fríos y nevadas, por lo que es importante llevar ropa adecuada para mantenerse abrigado y cómodo. (Foto: Nam Y. Huh / AP) / Nam Y. Huh

Pronóstico del clima en Chicago

Teniendo en cuenta que el patrón climático seguirá siendo inestable durante los próximos días, con nuevas lluvias previstas en el noroeste del Pacífico, lo que podría agravar los daños ya registrados, es importante saber qué esperar. El meteorólogo de Fox 32, Mark Strehl, explicó que este lunes 15 de diciembre, las temperaturas podrían alcanzar los 20 grados.

Además, este frente frío traerá temperaturas peligrosamente frías, bajo cero y sensación térmica al área de Chicago, con temperaturas mínimas de un solo dígito y por debajo de cero, lo que crea sensación térmica de entre -10 °F y -30 °F., lo que lo convierte en el aire de principios de invierno más frío en más de una década.

“Si comparamos esto con un invierno promedio, veremos olas de frío como esta una o dos veces al año (…) Durante estas olas, tendremos temperaturas bajo cero, así que no es nada fuera de lo común. La mayoría de las veces, estos períodos de frío suelen ocurrir en enero y principios de febrero, así que es un poco pronto para verlos”, explicó el meteorólogo Kevin Doom del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades advirtieron que la congelación puede desarrollarse en minutos sin la ropa adecuada. (Foto: Nam Y. Huh / AP) / Nam Y. Huh

Sin embargo, se espera una tendencia al calentamiento más adelante en la semana cuando el clima de un giro brusco hacia condiciones más cálidas, con temperaturas mínimas entre -10 °C y máximas entre -20° y 40° previstas para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre. La lluvia continuará hasta el jueves, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 4 °C. Las temperaturas mínimas de la tarde del jueves podrían volver a caer a entre 10 y 15 °C durante otro período frío, pero el próximo fin de semana “será mucho más templado” que este fin de semana, agregó el experto.

