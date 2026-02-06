Durante los últimos días, el invierno en Nueva York dio una pequeña ilusión de tregua, de esas que uno aprovecha para caminar por el Bronx, hacer las compras rápidas en Queens o llevar a los niños al parque en Brooklyn sin tantas capas encima. Las temperaturas volvieron a ubicarse levemente por encima del punto de congelación y eso permitió algo de alivio en calles, carreteras y viviendas, incluso ayudó a derretir parte de la nieve sucia acumulada en las esquinas de Manhattan o de otro rincón de la zona. Pero conviene no confiarse: ese respiro está llegando a su fin y el cambio será abrupto, con un nuevo golpe de aire ártico que pondrá a prueba a toda la ciudad, desde Staten Island hasta el norte del estado y otras jurisdicciones cerca. Lo que viene no es solo “otro fin de semana frío”, sino un episodio de temperaturas y sensaciones térmicas tan bajas que pueden convertirse en un riesgo real para la salud en cuestión de minutos, especialmente para personas mayores, familias que viven en edificios mal aislados y comunidades latinas que ya enfrentan otras vulnerabilidades diarias.

Este fin de semana, la ciudad de Nueva York y gran parte del noreste de Estados Unidos enfrentarán un nuevo episodio de frío extremo. No será solo una cuestión de incomodidad: la combinación de aire ártico y fuertes vientos generará sensaciones térmicas tan bajas que podrían provocar congelamientos en apenas minutos, un escenario que el Servicio Meteorológico Nacional vincula con un riesgo alto de congelación e hipotermia cuando el viento empuja la sensación por debajo de -20 °F (cerca de -29 °C).

Dos personas caminando en plena tormenta invernal por el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, zona que volverá a ser afectada con el clima invernal este fin de semana (Foto: AFP)

UN SISTEMA INVERNAL RÁPIDO ABRE LA PUERTA AL AIRE ÁRTICO

Según el National Weather Service, un sistema invernal dedesplazamiento rápido, conocido como clipper, avanzará sobre la región entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Este fenómeno traerá nevadas ligeras y ráfagas breves que podrían reducir la visibilidad de manera repentina, especialmente en la madrugada.

Las acumulaciones de nieve serán relativamente modestas, aunque variables según la zona, lo que no impide que se generen capas resbaladizas de nieve y hielo sobre el pavimento. Aun así, cualquier nevada, por ligera que sea, puede complicar la circulación cuando llega acompañada de temperaturas tan bajas, en especial en autopistas como la I‑87 o la Long Island Expressway, donde el viento suele intensificar el frío.

Acumulaciones estimadas de nieve:

Región Nieve prevista Ciudad de Nueva York Entre 2 y 7 cm Hudson Valley 1 a 2 cm Long Island (este) Hasta 5 cm Norte del estado de Nueva York Acumulación variable por ráfagas

Una vez que este sistema se retire, el verdadero problema quedará instalado sobre la región: el ingreso directo de una masa de aire ártico, que dejará sensaciones térmicas por debajo de cero durante varias horas, tanto en NYC como en el interior del estado.

Nueva York soportará las temperaturas más extremas de todo el invierno (Foto: AFP)

LA SENSACIÓN TÉRMICA, EL FACTOR MÁS PELIGROSO DEL FIN DE SEMANA

Detrás de la nieve llegará una masa de aire ártico que hará desplomar las temperaturas y llevará las máximas del sábado y domingo muy por debajo de lo habitual para esta época. Los vientos intensos potenciarán la pérdida de calor corporal, generando sensaciones térmicas mucho más bajas que la temperatura que marcarán los termómetros en barrios como Washington Heights, Corona o Sunset Park.

El Servicio Meteorológico Nacional ya activó advertencias y vigilancias por frío extremo en amplias zonas del estado de Nueva York para el fin de semana, con énfasis en el impacto de los vientos sobre la sensación térmica. En zonas del interior del estado, como áreas cercanas al lago Ontario, las condiciones serán aún más severas, con valores que pueden caer muy por debajo de los -20 °C en cuanto a sensación.

Sensaciones térmicas previstas:

Zona Sensación térmica estimada Ciudad de Nueva York Entre -10 °C y -15 °C Área metropolitana Entre -12 °C y -18 °C Zonas interiores del estado Hasta -25 °C Región del este del lago Ontario Hasta -35 °C

En este contexto, los meteorólogos advierten que la piel expuesta puede sufrir congelación en tan solo 15 a 30 minutos durante los períodos más fríos, cuando la sensación térmica se acerca a los -25 °C o desciende aún más. Esto significa que esperar el bus, caminar varias cuadras hasta el subway o hacer fila afuera de un negocio sin la protección adecuada puede convertirse en una situación peligrosa mucho más rápido de lo que parece.

¿POR QUÉ ESTE FRÍO NO DEBE SUBESTIMARSE?

Cuando el viento se combina con temperaturas tan bajas, el cuerpo pierde calor a gran velocidad y deja de ser suficiente “aguantar tantito” o ponerse solo una chaqueta ligera. El riesgo no es solo sentir frío: hablamos de lesiones reales, como congelación e hipotermia, que pueden aparecer antes de que la persona se dé cuenta, especialmente en dedos, orejas y nariz.

Además, este tipo de eventos afecta otros aspectos de la vida diaria: tuberías que se congelan en edificios antiguos, mayor demanda eléctrica en departamentos con calefacción limitada, carreteras con hielo invisible y un impacto particular en personas mayores, niños y poblaciones vulnerables. En barrios con alta población hispana como el sur del Bronx o partes de Queens, donde muchas familias viven en viviendas con problemas de aislamiento, el frío extremo se suma a otras desigualdades ambientales y de salud ya documentadas por autoridades locales y estudios recientes.

OPINIONES DE LOS EXPERTOS

David Stark, meteorólogo del National Weather Service en Nueva York, dijo que “han pasado entre ocho y diez años desde que hemos visto un período tan prolongado de temperaturas frías como este” , y destacó que este fin de semana será el más frío que ha enfrentado la ciudad en todo el invierno.

, y destacó que este fin de semana será el más frío que ha enfrentado la ciudad en todo el invierno. El pronóstico citado por Bloomberg/Yahoo Finance indica que “las temperaturas en la ciudad de Nueva York caerán hasta 5 °F (‑15 °C) el sábado por la noche, y la sensación térmica hará que se sienta entre -10 °F y -15 °F” .

. ABC News, citando a meteorólogos, señala que “las temperaturas máximas en la ciudad de Nueva York solo alcanzarán los 20s (°F) el sábado y los teens el domingo; las mínimas caerán a un solo dígito el domingo por la mañana, con sensaciones térmicas mayormente en o por debajo de cero debido a ráfagas de hasta 50 mph” .

. FOX 5 NY resume el pronóstico del equipo meteorológico indicando que “se espera un sistema invernal de rápido desplazamiento que traerá nieve al área de la ciudad de Nueva York este fin de semana, seguido de una ráfaga de aire ártico” , con máximas cercanas a 20 °F el sábado y 19 °F el domingo y sensación térmica bajo cero.

, con máximas cercanas a 20 °F el sábado y 19 °F el domingo y sensación térmica bajo cero. ABC7 New York advierte que “las sensaciones térmicas podrían bajar de 10 a 15 grados bajo cero en la ciudad de Nueva York, y de 20 a 30 grados bajo cero al norte y al oeste; la congelación puede aparecer en 20 a 30 minutos” .

. En un informe de CBS New York, los meteorólogos explican que un patrón de aire “directo desde el Círculo Ártico” se ha asentado en el noreste de EE. UU. y mantendrá las temperaturas “10 a 20 grados por debajo de lo normal” con sensaciones matutinas entre -20 °F y 0 °F en la región.

se ha asentado en el noreste de EE. UU. y mantendrá las temperaturas “10 a 20 grados por debajo de lo normal” con sensaciones matutinas entre -20 °F y 0 °F en la región. FOX 5 NY, en otro reporte, recoge que el meteorólogo Nick Gregory espera que “el frío intenso continúe al menos hasta la mitad de febrero”, en referencia al patrón de aire ártico que afecta a Nueva York y sus alrededores.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA ATRAVESAR EL FRÍO EXTREMO

Las autoridades locales y estatales coinciden en un mensaje simple: minimizar la exposición al aire libre y prepararse con anticipación ante este episodio de frío extremo. No se trata solo de pasar el fin de semana “encerrados”, sino de organizar la casa, la familia y los traslados para reducir al máximo los riesgos.

Antes de que llegue el frío extremo

Revisar el pronóstico local del NWS y apps confiables varias veces al día para seguir cambios en alertas y avisos.

Preparar la vivienda: sellar filtraciones de aire, usar burletes, toallas o mantas en puertas y ventanas, y cerrar bien sótanos y áticos.

Verificar que la calefacción funcione correctamente y que haya combustible suficiente (gas, aceite, pellets o tanques llenos si se usa calefacción eléctrica portátil).

Tener a la mano mantas, edredones gruesos y ropa de cama extra para todos en casa, especialmente niños y adultos mayores.

Armar un kit de emergencia de invierno con agua, alimentos no perecibles, linterna, baterías, radio a pilas, botiquín y cargadores portátiles para el celular.

Cargar completamente celulares, laptops y baterías externas antes de que llegue la peor parte del evento por si se corta la luz.

Si alguien en casa usa equipos médicos eléctricos (oxígeno, CPAP, nebulizadores), coordinar con el médico, la compañía eléctrica y la red de apoyo un plan de respaldo.

Identificar centros de calentamiento (warming centers), bibliotecas, iglesias o centros comunitarios a donde se pueda ir si la casa se enfría demasiado.

Revisar que mascotas y animales de compañía tengan un lugar seco, protegido del viento y con agua que no se congele.

Cómo vestirse correctamente al salir

Vestir en varias capas de ropa suelta y ligera, en lugar de una sola prenda muy gruesa, para atrapar mejor el calor.

Usar una capa interna que mantenga la piel seca (que no sea de algodón si se hará esfuerzo físico), una capa intermedia de abrigo y una capa externa cortaviento y resistente al agua.

Llevar gorro o capucha que cubra la cabeza y, de ser posible, las orejas; por allí se pierde mucho calor corporal.

Usar bufanda o braga para cubrir boca y nariz y así calentar el aire que se respira y proteger pulmones.

Preferir mitones en lugar de guantes, porque mantienen los dedos más calientes, además de calcetines gruesos y botas resistentes al agua.

Evitar ropa húmeda o sudorosa; si se moja la ropa o los zapatos, cambiarlos lo antes posible.

Recomendaciones de salud frente al frío extremo

Limitar al máximo el tiempo al aire libre cuando haya sensación térmica muy por debajo de cero.

Estar atentos a signos de frostbite: piel entumecida, muy pálida, blanca o grisácea, textura dura o “encerada”.

Reconocer síntomas de hipotermia: temblores intensos, cansancio extremo, confusión, dificultad para hablar o somnolencia.

Si se sospecha frostbite o hipotermia, entrar de inmediato a un lugar cálido, quitar ropa mojada y buscar atención médica lo antes posible; en casos graves, llamar al 911.

Beber líquidos calientes (agua o infusiones) y evitar alcohol y exceso de cafeína, que pueden aumentar la pérdida de calor corporal.

No usar estufas, hornillas de gas o parrillas dentro de la casa para calentarse, por el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Seguridad en casa durante el evento

Mantener la temperatura interior en un rango seguro, especialmente en hogares con bebés, adultos mayores o personas enfermas.

Tener a mano linternas y baterías en lugar de velas para evitar incendios durante cortes de energía.

No sobrecargar enchufes con demasiados calentadores eléctricos o alargadores en el mismo tomacorriente.

Abrir ligeramente los grifos en las noches más frías para evitar que las tuberías se congelen y revienten.

Revisar periódicamente detectores de humo y de monóxido de carbono para comprobar que funcionan bien.

Asegurar puertas, ventanas y cortinas para mantener el calor en el interior, usando plástico, cinta o toallas si es necesario.

Recomendaciones para quienes deben manejar

Evitar manejar durante la peor parte de la tormenta o del frío extremo, salvo que sea absolutamente necesario.

Antes de salir, revisar frenos, llantas, luces, limpiabrisas, nivel de anticongelante y que el tanque de gasolina esté, al menos, a la mitad.

Llevar en el auto: mantas, ropa extra, linterna, comida no perecible, agua, rascador de hielo, pala pequeña y cargador de teléfono.

Reducir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y asumir que puede haber hielo negro en el pavimento aunque no se vea.

Si el auto queda varado, quedarse dentro del vehículo, encender el motor solo por períodos cortos para ahorrar gasolina y evitar que la nieve bloquee el tubo de escape.

Cuidado de personas vulnerables y comunidad

Hacer check‑in frecuente con adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas y vecinos que vivan solos.

Verificar que quienes viven en sótanos o casas con mala calefacción tengan mantas suficientes y sepan dónde acudir a un warming center si lo necesitan.

No dejar a niños ni mascotas solos en vehículos estacionados, aunque estén encendidos, por riesgo de intoxicación y fallas mecánicas.

Compartir información verificada en grupos de WhatsApp, Facebook o chats de edificio para alertar sobre cortes de luz, centros de refugio y cambios en el pronóstico.

Después del evento invernal

Salir con cuidado: las superficies pueden seguir resbalosas, con hielo o nieve compacta.

Evitar esfuerzo extremo al palear nieve, especialmente personas con problemas cardíacos; hacer pausas frecuentes y no levantar cargas demasiado pesadas.

Mantenerse alejados de cables caídos, ramas cargadas de hielo y estructuras inestables; reportar estos peligros a las autoridades locales.

Seguir usando ropa de abrigo en capas hasta que las temperaturas se normalicen, ya que el riesgo de hipotermia continúa incluso después de que pase la tormenta.

En comunidades hispanas de la ciudad, desde el Alto Manhattan hasta Jackson Heights, organizaciones locales suelen compartir información y recursos en español para apoyar a quienes tienen más dificultades para cubrir costos de calefacción o acceder a refugios temporales, por lo que conviene estar atentos a estos canales comunitarios.

Una mujer caminando por Central Park, en Nueva York, el pasado 25 de enero de 2026 (Foto: AFP)

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL ALIVIO DEL CLIMA?

Dentro de este panorama, hay un dato alentador. Los modelos meteorológicos indican que este episodio podría ser uno de los últimos golpes de frío intenso del invierno, antes de un cambio de patrón algo más templado. A partir de la próxima semana, las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente en Nueva York y el noreste del país, con máximas nuevamente cercanas o superiores al punto de congelación en varias zonas.

Hasta entonces, este fin de semana exige atención y responsabilidad. No se trata solo de soportar el frío, sino de entender que, en estas condiciones, cuidarse puede marcar la diferencia entre una simple anécdota invernal y una emergencia médica, especialmente en una ciudad tan diversa y desigual como Nueva York.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!