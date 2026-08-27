Para millones de personas en Estados Unidos, los beneficios mensuales de la Administración del Seguro Social (SSA) son fundamentales para cubrir gastos cotidianos, como alimentos, vivienda, servicios, medicamentos y transporte. Por eso, el inicio de un nuevo mes también trae una pregunta clave: ¿cuándo llegará el depósito? En septiembre, los pagos no se entregan todos el mismo día, ya que la fecha depende del tipo de beneficio que recibe cada persona y, en muchos casos, de su fecha de nacimiento. A continuación, te contamos cómo se organiza el calendario de la SSA, quiénes reciben los fondos en cada jornada y en qué fecha podrías ver reflejado el dinero en tu cuenta.

Como es habitual, los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CALENDARIO DE PAGOS DEL SEGURO SOCIAL DE SEPTIEMBRE 2026

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso de septiembre, los abonos comienzan el 9, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

FECHA DE SEPTIEMBRE ¿A QUIÉNES LES PAGAN? Miércoles 9 de septiembre A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes Miércoles 16 de septiembre A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes Miércoles 23 de septiembre A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 de cualquier mes

Cabe mencionar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) reciben el depósito en sus cuentas el primer día del mes; es decir el 1 de septiembre.

En cuanto a las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, el cheque les llega el 3 de septiembre.

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

14 de octubre

10 de noviembre

9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

21 de octubre

18 de noviembre

16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

28 de octubre

25 de noviembre

23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

1 de octubre

30 de octubre (pago de noviembre)

1 de diciembre

¿CÓMO CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO?

Lo primero que debes saber, es que el monto es personalizado; no hay una cifra única. ¿De qué depende? De tres factores:

Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.

La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).

El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

De esta manera puedes calcular tu pago exacto

Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).

Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.

Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

El monto mensual de la jubilación varía en función de tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)