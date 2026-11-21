Si estás buscando el electrodoméstico que siempre quisiste, un nuevo set de maquillaje que resalte tu belleza, renovar ese clóset con ropa nueva o andas organizando los regalos de Navidad o quieres adelantar tus compras antes de reunirte con la familia por Thanksgiving, apunta lo siguiente: la próxima ronda de ofertas del Black Friday en Walmart Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Eso significa que podrás aprovecharla los descuentos por internet sin esperar al viernes 27, aunque quienes prefieran acudir a un establecimiento deberán hacerlo a partir de esa jornada. Eso sí, también conviene tener presente otro detalle: ciertos descuentos estarán reservados durante las primeras 24 horas para miembros de Walmart+.

La famosa cadena minorista anunció hace varias semanas que estaba organizando tres eventos entre el 12 de noviembre y el 2 de diciembre con ofertas muy atractivas para sus clientes. El primero ya terminó; ahora quedan pendientes la campaña principal y, después, Cyber Monday, cuya venta se realizará exclusivamente en línea.

Miles de ciudadanos en Estados Unidos suelen hacer filas afuera de las tiendas de Walmart para aprovechar las ofertas de Walmart (Foto: AFP) / TAYFUN COSKUN

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS PRÓXIMAS OFERTAS DEL BLACK FRIDAY EN WALMART?

La siguiente ronda de ofertas comenzará el lunes 23 de noviembre a las 12:01 a. m., hora del Este, en Walmart.com. Sí, a través de su portal de ventas digital. Para comprar presencialmente, habrá que esperar hasta el viernes 27, desde las 6:00 a. m., según el horario local. Ambas modalidades formarán parte del evento que concluirá el domingo 29.

Este es el calendario anunciado por la compañía:

Evento Fechas de 2026 Inicio en Walmart.com Inicio en tiendas físicas Ofertas anticipadas de Black Friday Del 12 al 15 de noviembre (periodo finalizado) 12 de noviembre, a las 12:01 a. m., hora del Este 12 de noviembre, a las 6:00 a. m., hora local Promociones principales de Black Friday Del 23 al 29 de noviembre 23 de noviembre, a las 12:01 a. m., hora del Este 27 de noviembre, a las 6:00 a. m., hora local Cyber Monday Del 30 de noviembre al 2 de diciembre 30 de noviembre, a las 12:01 a. m., hora del Este No aplica: evento exclusivo por internet

Eventos de Walmart relacionados con el Black Friday (Foto: Walmart)

HORARIOS QUE DEBES TENER PRESENTES

23 de noviembre: arranca la campaña principal en Walmart.com a las 12:01 a. m., hora del Este.

24 de noviembre: determinados lanzamientos reservados inicialmente para Walmart+ se abrirán al público general desde las 12:01 a. m., hora del Este, si quedan existencias.

27 de noviembre: las promociones llegan a los establecimientos a partir de las 6:00 a. m., hora local.

30 de noviembre: comienza Cyber Monday por internet a las 12:01 a. m., hora del Este.

¿QUÉ PRODUCTOS Y DESCUENTOS ANUNCIÓ WALMART?

La propuesta incluirá miles de artículos de distintas marcas y categorías. El anuncio corporativo destaca juguetes, moda, belleza y productos para el hogar, además de numerosas alternativas para regalar por menos de US$20. Eso no significa que todo el inventario tendrá rebajas ni que sus precios permanecerán iguales durante las tres etapas.

Otra referencia para quienes buscan sorprender a los más pequeños es la selección Top Toys. Según la compañía, esta incluye 25 juguetes con precios inferiores a US$25; esa cantidad corresponde al segmento económico destacado, no necesariamente al catálogo completo.

Las familias estadounidenses suelen aprovechar el Black Friday para adelantar las compras navideñas (Foto: Walmart)

¿LOS MIEMBROS DE WALMART+ TENDRÁN ACCESO ANTICIPADO?

Sí, aunque el beneficio no abarcará todas las promociones. La empresa reservará determinadas ofertas exclusivas de internet para suscriptores durante las primeras 24 horas de ambos eventos de Black Friday, mientras haya existencias.

En la segunda etapa, los llamados Hot Deal Drops —lanzamientos de descuentos seleccionados— seguirán este esquema: