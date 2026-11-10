Un posible nor’easter podría cambiar el tiempo en Nueva York hacia el final de esta semana, con lluvia entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, seguida de un descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Para quienes salen temprano a trabajar, llevan a los niños a la escuela o combinan el subway con una caminata hasta su destino, la pregunta es concreta: ¿habrá que prepararse para los primeros copos o bastará con llevar paraguas y abrigo? Por ahora, las previsiones para Manhattan apuntan principalmente a precipitaciones líquidas, mientras que las condiciones más favorables para una acumulación estarían en el interior del noreste y las zonas de mayor elevación.

La diferencia importa: que nieve en algún sector del estado no significa que los cinco distritos de NYC vayan a amanecer cubiertos de blanco. Según FOX Weather, incluso si se produjera una breve mezcla al retirarse el sistema, las posibilidades de que cuaje serían bajas en el corredor de la Interestatal 95, que conecta ciudades como Washington D. C., Filadelfia y la Gran Manzana.

Los ciudadanos de Nueva York experimentarán un descenso en las temperaturas durante los próximos días (Foto: AFP)

¿CUÁNDO LLEGARÍA EL POSIBLE NOR’EASTER A NUEVA YORK?

De acuerdo con el análisis de FOX Weather publicado el 9 de noviembre, la perturbación comenzaría a organizarse sobre el valle de Ohio hacia la noche del miércoles 11. Después avanzaría hacia el Atlántico Medio y el noreste, con sus principales efectos previstos entre el jueves 12 y el viernes 13. Para el sábado 14, se espera que se retire hacia Canadá.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos —National Weather Service, o NWS— anticipa para un punto de Manhattan un 50% de probabilidad de lluvia después de la 1 p. m. del jueves. La posibilidad aumenta al 80% durante la noche y se sitúa en el 70% al día siguiente, cuando las precipitaciones serían más probables antes del mediodía y hasta comienzos de la tarde.

Este es el calendario previsto:

Día Qué indica el pronóstico Miércoles 11 de noviembre El sistema comenzaría a organizarse sobre el valle de Ohio hacia la noche. Jueves 12 de noviembre En Manhattan, aumenta la posibilidad de lluvia durante la tarde; se esperan precipitaciones nocturnas. Viernes 13 de noviembre El periodo más lluvioso se concentraría en la mañana, con temperaturas inferiores a las de la jornada anterior. Sábado 14 de noviembre La perturbación se alejaría hacia Canadá. Para NYC, el NWS prevé condiciones parcialmente soleadas.

La evolución regional corresponde al análisis de FOX Weather, mientras que los datos locales proceden de la previsión federal actualizada el 9 de noviembre.

Todavía falta determinar dónde se organizará la baja presión y cuánto podría fortalecerse cerca de la costa. Ese desarrollo ayudará a precisar la intensidad de los aguaceros y las ráfagas que alcanzarían el área metropolitana.

¿HABRÁ NIEVE EN NYC O SOLAMENTE LLUVIA?

Por ahora, el escenario principal para la ciudad es un episodio lluvioso. La previsión consultada para Manhattan no incluye nieve entre el jueves y el sábado, aunque FOX Weather contempla una breve mezcla de precipitaciones en sectores del corredor I-95 cuando la perturbación comience a retirarse.

Eso no equivale a una nevada acumulable en Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx o Staten Island. Según el medio especializado, la disponibilidad limitada de aire frío y las superficies todavía relativamente templadas dificultarían que los copos permanezcan sobre el suelo.

Para organizar los desplazamientos, la referencia más útil sigue siendo el reporte local: se espera un periodo húmedo hacia el cierre de la semana laboral, no calles cubiertas de blanco.

¿EN QUÉ ZONAS DEL NORESTE SÍ PODRÍA NEVAR?

Las mejores posibilidades de acumulación se concentrarían en áreas del interior y de mayor elevación, alejadas del ambiente más templado del litoral. FOX Weather identifica especialmente estas regiones:

Norte del estado de Nueva York: principalmente sectores interiores y terrenos elevados.

Vermont: con condiciones más favorables en sus áreas montañosas.

New Hampshire: entre las regiones con posibilidades de registrar nieve acumulable.

Maine: también podría recibir precipitaciones invernales.

Pensilvania central y sectores de los Apalaches: podrían presentar chubascos de nieve conforme la perturbación se aleje el sábado.

Las cantidades dependerán de la trayectoria y del aire frío disponible. Por eso, una previsión para el norte del estado no debe interpretarse como un anuncio de condiciones equivalentes en NYC.

Probabilidades de nieve durante el nor’easter que llegará a esta zona de Estados Unidos (Foto: Fox Weather)

¿QUÉ TEMPERATURAS HABRÁ EN NUEVA YORK?

El descenso se notaría entre el jueves y el viernes. Para el punto consultado de Manhattan, el NWS prevé una máxima de 60 °F durante la primera jornada y de 52 °F en la siguiente; hacia el fin de semana, las mínimas quedarían por debajo de los 40 °F.

Quienes revisan el termómetro en Fahrenheit, pero todavía hacen la conversión mental a Celsius, pueden consultar estos valores:

Jornada Temperatura prevista en Manhattan Equivalente aproximado Jueves 12 de noviembre Máxima de 60 °F 16 °C Jueves por la noche Mínima de 45 °F 7 °C Viernes 13 de noviembre Máxima de 52 °F 11 °C Viernes por la noche Mínima de 39 °F 4 °C Sábado 14 de noviembre Máxima de 50 °F 10 °C Sábado por la noche Mínima de 38 °F 3 °C

Aunque el ambiente será más frío, las mínimas de la tabla se mantienen por encima del punto de congelación: 32 °F, equivalentes a 0 °C. Estas cifras corresponden a una ubicación específica y no representan necesariamente lo que ocurrirá en todos los barrios o en otras partes del noreste.

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR LA RUTINA DE LOS RESIDENTES?

Para quienes pasan por la bodega antes del trabajo, esperan el bus o caminan varias cuadras después de bajar del subway, conviene prestar atención al periodo comprendido entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana. Allí se concentran las mayores probabilidades de precipitaciones del reporte consultado.

FOX Weather contempla posibles complicaciones menores en los desplazamientos por el corredor I-95 y un escenario de viento más intenso si la baja presión costera logra fortalecerse. Son posibilidades meteorológicas, no una confirmación de interrupciones en el transporte público.

El sábado podría ofrecer una mejor oportunidad para los planes al aire libre. El NWS anticipa condiciones parcialmente soleadas en Manhattan, aunque con una máxima cercana a 50 °F y un descenso adicional después del atardecer.

¿ESTÁ CONFIRMADA LA PRIMERA NEVADA DE LA TEMPORADA EN NUEVA YORK?

No. Con la información disponible, no hay una primera nevada acumulable confirmada para NYC. El pronóstico local apunta a lluvia hacia el final de la semana, mientras que las posibilidades de un paisaje blanco se concentran principalmente en el interior y las elevaciones del noreste, aunque tampoco podemos descartarlo del todo ya que el clima, muchas veces puede ser impredecible.

Las próximas actualizaciones permitirán precisar la intensidad del viento, las cantidades de precipitación y el recorrido de la baja presión. Hasta entonces, el escenario para la ciudad es un cierre de semana húmedo seguido de temperaturas más bajas, sin garantías de que los copos lleguen a cubrir las calles.