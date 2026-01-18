Texas se alista para vivir una conmemoración histórica con una agenda repleta de eventos y desfiles gratuitos por el Día de Martin Luther King Jr. 2026 , buscando fomentar la unidad y el respeto en todo el estado. Desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños, se han programado actividades accesibles para todas las familias. Para que no te pierdas ningún detalle de estos homenajes hacia el activista afroamericano, te mostraré una guía completa con los recorridos y horarios con el propósito de que planifiques en qué lugar deseas celebrar este feriado nacional.

De acuerdo al portal gubernamental USA Gov , cada año, específicamente el tercer lunes de enero, el país rinde tributo oficial a la memoria de Martin Luther King Jr.. No solo se pretende conmemorar su labor en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, también se pretende recordar la defensa que realizó por la igualdad y justicia social en EE.UU.

Su momento más recordado de este pastor fue el 28 de agosto de 1963, cuando MLK Jr. lideró una histórica movilización de 250 mil personas en Washington D.C., cuyo objetivo fue protestar contra las autoridades para la promulgación de leyes que garanticen la igualdad racial.

Martin Luther King Jr. es un personaje clave para la igualdad social en Estados Unidos. (Crédito: AFP)

Eventos y desfiles gratuitos por el Día de Martin Luther King Jr. en Texas

Ciudad Evento o desfile Ubicación Fecha Arlington Servicio Ecuménico MLK Hubert Moss Primera Iglesia Presbiteriana de Arlington Domingo 18 de enero (de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.) Houston Desfile de la Unidad de MLK Centro de Houston, iniciando en Lamar Street. Lunes 19 de enero (desde las 10:00 a.m.) Dallas Desfile de Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas Lunes 19 de enero. Dallas MLK Day Parade 2026 MLK Boulevard en South Dallas Lunes 19 de enero (de 10:30 a.m. a 2:00 p.m.) Fort Worth MLK Day Parade Inicia en 9th & Commerce St, y finaliza en Main & 3rd Lunes 19 de enero (desde las 11:00 a.m.) Mound 33rd Annual Dr. Martin Luther King Jr. Day Marcus High School Arena, 5707 Morriss Road Lunes 19 de enero (desde las 6:00 p.m.) Arlington Día de Servicio Zeb Strong Jr. Mission Metroplex - 500 W Abram St, Arlington Lunes 19 de enero (de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.) Arlington Festival del Día del Servicio de MLK Arlington City Center Plaza, 100 S. Center St. Lunes 19 de enero (de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.) Arlington Extravaganza Juvenil de MLK Fielder Church Metro Center Lunes 19 de enero (de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.) Austin Austin MLK Community March & Festival Desde el Capitolio de Texas hasta Houston-Tillotson University Lunes 19 de enero (de las 9:30 a.m. a 3:00 p.m.)

Estos son algunos puntos donde puedes unirte para celebrar el Día de Martin Luther King Jr; no gastarás algún dólar, pero posiblemente en ciertos eventos deberás llevar ciertas donaciones.

Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968, pero su legado ha quedado inmortalizado. (Crédito: Shutterstock)

¿Martin Luther King Jr. fue capaz de cambiar leyes en EE.UU.?

Con el activismo que realizó en EE.UU. para solicitar igualdad racial y fin de la discriminación, MLK Jr. fue clave para generar apoyo social y político en ciertas leyes. Por ejemplo, su liderazgo permitió que la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965 sean promulgadas.

Por consecuente, desde aquellos años, se prohibía la segregación y discriminación racial en lugares públicos, empleo y educación de dicho país; además, se le concedió el derecho al voto a los afroamericanos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí