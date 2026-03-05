Ante la incertidumbre y el temor que generan los operativos migratorios, el condado de Los Ángeles ha reafirmado su compromiso con la protección y el bienestar de sus comunidades, sin importar el estatus legal de sus habitantes. En ese contexto, las autoridades locales están brindando apoyo integral para brindar un alivio a las familias que enfrentan momentos de crisis. Para que sepas los detalles completos, te invito a leer la nota completa con el propósito de que descubras cómo y dónde podrás acceder a estos beneficios.

De acuerdo a una información de Telemundo 52, el condado está ofreciendo múltiples servicios gratuitos a sus habitantes, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es importante mencionar que ciertos inmigrantes abandonaron sus trabajos por temor a ser detenidos por agentes oficiales.

Entonces, este programa resulta como una especie de “alivio” para estas personas que no tienen los suficientes económicos.

Diariamente, los oficiales federales detienen a decenas de inmigrantes en diversas partes de Estados Unidos. (Crédito: Crédito Octavio JONES / AFP)

Qué beneficios gratuitos está ofreciendo el condado de Los Ángeles a sus comunidades

Si tu familia o conoces alguna que presenta retrasos en el pago de su renta, el condado está ofreciendo la posibilidad de que obtengas una bonificación de hasta $15,000 para subsanar dichas deudas. Eso sí, será importante evidenciarlo con la documentación necesaria y realizar el trámite a la brevedad posible.

Además, se otorgó al Banco Regional de Comida la suma de $10 millones con el objetivo de que estas familias vulnerables accedan a alimentos básicos y nutritivos totalmente gratis. Esto representa una gran oportunidad para rellenar la despensa.

Respecto al cuidado médico, la supervisora del condado, Lindsey Horvath, especificó que este servicio está disponible para quienes lo necesiten; sin embargo, será sumamente crucial que los habitantes posean una cobertura de Medi-Cal.

“Hay ayuda para cada residente de Los Ángeles sin importar el estatus de documentación. Queremos asegurarnos de que cada persona que es elegible para recibir cobertura la reciba porque es el tipo de servicio que le condado provee”, señaló Horvath al medio citado.

La asistencia médica será gratuita para los habitantes de Los Ángeles siempre y cuando demuestren que cuentan con cobertura de Medi-Cal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En caso consideres que tu salud mental está afectada producto de los arrestos realizados por estos oficiales de inmigración, el condado también se comprometió en brindar asistencia psicológica para que estos habitantes retomen la tranquilidad.

Cómo contactarme para acceder a estos servicios gratuitos que ofrece el condado de Los Ángeles

Si resides en alguna comunidad de este condado, tendrás que ingresar al sitio web del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS, por sus siglas en inglés) . En este apartado, visualizarás las distintas opciones gratuitas que ofrece Los Ángeles para tu beneficio.

