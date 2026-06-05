Desde el 1 de junio entró en vigor una medida del Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York (DSNY) que obliga a miles de propietarios a usar los contenedores oficiales de la ciudad para la recolección de basura, con el objetivo de mejorar el manejo de residuos y reducir la basura en calles y aceras. La norma afecta sobre todo a inmuebles pequeños (casas unifamiliares y edificios de hasta nueve unidades) y ha generado dudas entre vecinos de barrios con mucha comunidad hispana —como Bushwick, Washington Heights, Corona o Sunset Park— sobre dónde adquirir el recipiente correcto, cuánto cuesta realmente y si existe alguna ayuda para compensar ese gasto.

Buena parte de la preocupación viene de compras recientes en tiendas como Home Depot, o pedidos por delivery (DoorDash, Instacart, Uber Eats), y ahora el municipio ofrece un programa de reembolso que podría devolver hasta más de lo que pagaron algunos residentes por el contenedor de 45 galones. Aquí explicamos, paso a paso y con ejemplos prácticos, quiénes califican, qué documentación se necesita y cómo presentar la solicitud para no perder la fecha límite.

Desde el 1 de junio cambiaó la forma de sacar la basura en NYC para algunos ciudadanos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A USAR EL NYC TRASH BIN?

La normativa aplica a propietarios de edificios residenciales con entre una y nueve unidades habitacionales. Desde el 1 de junio, esos inmuebles deben sacar sus residuos en los recipientes oficiales aprobados por el DSNY para evitar sanciones.

Modelos autorizados (por capacidad):

45 galones

35 galones

25 galones

21 galones

13 galones

Multa por incumplimiento: US$50.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL REEMBOLSO?

Según una información de Pix11, Staten Island Live, etc., el reembolso no es universal. Está dirigido específicamente a propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares (one- and two-family homes) que hayan recibido el beneficio fiscal STAR (School Tax Relief) en 2024 o 2025. Además, la política exige que el contenedor comprado sea el modelo oficial de 45 galones; solo esa capacidad es elegible.

Requisitos para recibir el reembolso:

Requisito Detalle Tipo de propiedad Vivienda de una o dos familias Beneficio fiscal Haber recibido STAR en 2024 o 2025 Contenedor adquirido NYC trash bin de 45 galones Compra válida Realizada a través de canales autorizados Fecha límite de solicitud 7 de septiembre

¿CUÁNTO DEVUELVE LA CIUDAD?

Aunque el precio de venta del contenedor suele rondar los US$50, el programa contempla un reembolso de US$59.30 por solicitud aprobada. El pago se emitirá mediante cheque, según informó la administración municipal.

¿CÓMO SOLICITAR EL REEMBOLSO SI YA COMPRASTE EL CONTENEDOR?

Si compraste el recipiente antes de la entrada en vigor de la norma (por ejemplo en Home Depot o a través de servicios de entrega como DoorDash, Instacart o Uber Eats), puedes presentar la solicitud siempre que cumplas los requisitos.

Documentos y pasos generales:

Localiza el número de cupón (voucher number) que aparece en una carta enviada por el Department of Finance.

Conserva el comprobante de compra del contenedor (recibo, factura, ticket de delivery).

Reúne cualquier documentación adicional solicitada en el formulario (pruebas de la propiedad, comprobante STAR si se pide).

Presenta la solicitud en línea o mediante el formulario impreso disponible en las oficinas o en la web del municipio.

Formas de envío:

Solicitud en línea (recomendada para rapidez).

Solicitud mediante formulario impreso (útil si prefieres atención presencial o enviar por correo).

¿QUÉ HACER SI TODAVÍA NO HAS COMPRADO EL NYC TRASH BIN?

Si planeas comprar ahora el contenedor oficial de 45 galones, también puedes optar al reembolso siempre que:

Seas propietario de una vivienda de una o dos familias,

Hayas recibido el beneficio STAR en 2024 o 2025,

Compres a través de los canales autorizados,

Guardes el recibo y el resto de la documentación.

Consejo práctico: guarda el recibo del cajero, el número de orden de la compra online y cualquier comprobante de entrega (screenshot de la confirmación de Instacart/Doordash, por ejemplo). En vecindarios con alta población latina es frecuente que familiares o amigos compren el contenedor por encargo; asegúrate de que el nombre en el recibo coincida con el del propietario o que exista una prueba que conecte la compra con la vivienda.

Nueva York tiene nuevas reglas sobre cómo botar la basura. Inicialmente hay un periodo educativo, pero luego habrá multas a quienes no sigan las normativas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAg usando Gemini)

LA FECHA LÍMITE QUE NO DEBES OLVIDAR

La fecha límite para solicitar el reembolso es el 7 de septiembre. Si cumples con los requisitos (propiedad one- o two-family y haber recibido STAR en 2024 o 2025) y compraste el contenedor de 45 galones, revisa cuanto antes la correspondencia enviada por el Department of Finance y completa el trámite dentro del plazo.

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