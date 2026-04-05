Posiblemente, generar ingresos adicionales es una meta que tienes en caso estés residiendo en Estados Unidos. Si bien se trata de un buen propósito, este esfuerzo puede convertirse en una pesadilla legal si no lo manejas correctamente. Existe un error crítico que cometen miles de contribuyentes cuando obtienen ganancias extra, lo que capta la atención del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) . No tomar en cuenta esta advertencia puede derivar a serias complicaciones. En esta nota, te revelaré de qué falla se trata y cómo puedes protegerte.

Debes saber que, últimamente, esta instancia federal ha intensificado la supervisión de ingresos de trabajos independientes, ventas por internet y plataformas digitales . Dicha medida ha ocasionado que ciertos contribuyentes cometan fallos al realizar sus declaraciones fiscales.

Entonces, estos errores cometidos durante el reporte de ingresos ante el IRS solo ocasionaría que recibas sanciones económicas y, en el peor de los casos, enfrentes problemas legales.

Los contribuyentes estadounidenses están contrarreloj, ya que las queda pocas semanas para declarar sus ingresos. (Crédito: Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cuál es el error más común cuando se trata de reportar los ingresos extra ante el IRS

El fallo más común de los contribuyentes ante el fiscal es no declarar las ganancias generadas a través de plataformas digitales y aplicaciones, ignorando que estos ingresos deben reportarse junto a los percibidos en un trabajo convencional.

Existe una mala creencia por parte de los usuarios al considerar que, de contar con ingresos menores a $600, no es necesario declararlos, pero se trataría de un grave error.

Si bien algunas plataformas digitales solo emiten formularios fiscales cuando alcanzan el monto anteriormente mencionado, los contribuyentes tienen la obligación de declararlos para evitar que las autoridades detecten irregularidades.

Eso sí, ten en cuenta que el IRS ha mejorado su capacidad de monitoreo , pues tienen las herramientas tecnológicas suficientes para identificar tus ingresos que percibes de plataformas digitales, transacciones bancarias y reportes de terceros.

El IRS cuenta con herramientas digitales para conocer tus ingresos totales; así que es imposible de evadirlo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias de no declarar tus ingresos en su totalidad

En caso omitas o reportes erróneamente ingreso extra ante el fisco conlleva a consecuencias que van desde cargos económicos e intereses por impuestos impagos hasta auditorías exhaustivas del IRS en casos específicos .

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