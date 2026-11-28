Pasada la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos, ahora todos andan en modo Navidad y el estrés que todo esto genera: la fila interminable en el correo y el temor de que el regalo de la abuela, de los primos o de ese hermano radicado al otro lado del país llegue tarde. Diciembre figura entre los meses de mayor movimiento para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que procesa millones de cartas, obsequios y encomiendas. Quien planea despachar compras navideñas debe conocer los plazos, porque marcan la diferencia entre ver abrir la caja el 24 por la noche o explicar que “ya va en camino”.

El Servicio Postal de Estados Unidos se alista para una temporada cargada con mucho trabajo (Foto: AFP)

¿HASTA CUÁNDO PUEDES ENVIAR PAQUETES PARA NAVIDAD?

USPS aconseja despachar las cajas antes de ciertas fechas para que alcancen su destino previo al viernes 25 de diciembre de 2026. Los plazos rigen en la parte continental del país, o sea, sin Alaska ni Hawái.

Servicio postal Fecha límite recomendada USPS Ground Advantage Jueves 17 de diciembre First-Class Mail Jueves 17 de diciembre Priority Mail Viernes 18 de diciembre Priority Mail Express Sábado 19 de diciembre

FECHAS PARA ALASKA, HAWÁI, PUERTO RICO Y OTROS TERRITORIOS

¿Tu regalo viaja a Puerto Rico, Alaska, Hawái u otra jurisdicción estadounidense? Aquí conviene adelantarse, porque las distancias y el transporte suelen demandar más tiempo.

Servicio postal Fecha límite recomendada USPS Ground Advantage Miércoles 16 de diciembre First-Class Mail Jueves 17 de diciembre Priority Mail Viernes 18 de diciembre Priority Mail Express Sábado 19 de diciembre

¿Y SI EL REGALO VA AL EXTRANJERO?

Servicio postal Fecha límite recomendada First-Class Package International Service Miércoles 9 de diciembre Priority Mail International Miércoles 9 de diciembre Priority Mail Express International Miércoles 16 de diciembre

PAQUETES PARA MILITARES Y DIRECCIONES DIPLOMÁTICAS

Servicio postal Fecha límite recomendada USPS Ground Advantage Miércoles 4 de noviembre (ya venció) First-Class Mail Miércoles 9 de diciembre Priority Mail Miércoles 9 de diciembre Priority Mail Express Military Miércoles 16 de diciembre

Hay una excepción: los códigos AE 093 carecen de fecha sugerida para la modalidad Express Military. Ese servicio, además, solo opera en ciertas oficinas castrenses o diplomáticas. Si piensas enviarle algo a un familiar uniformado, pregunta primero en tu sucursal.

El Servicio Postal de Estados Unidos, en los últimos años, ha sufrido en temas económicos, por lo que ha ido aumentando algunas tarifas (Foto: AFP)

¿CÓMO SABER CUÁNDO LLEGARÁ TU PAQUETE?

USPS tiene una herramienta que calcula cuánto demorará un envío según los códigos postales. Para usarla: