Pasada la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos, ahora todos andan en modo Navidad y el estrés que todo esto genera: la fila interminable en el correo y el temor de que el regalo de la abuela, de los primos o de ese hermano radicado al otro lado del país llegue tarde. Diciembre figura entre los meses de mayor movimiento para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que procesa millones de cartas, obsequios y encomiendas. Quien planea despachar compras navideñas debe conocer los plazos, porque marcan la diferencia entre ver abrir la caja el 24 por la noche o explicar que “ya va en camino”.
¿HASTA CUÁNDO PUEDES ENVIAR PAQUETES PARA NAVIDAD?
USPS aconseja despachar las cajas antes de ciertas fechas para que alcancen su destino previo al viernes 25 de diciembre de 2026. Los plazos rigen en la parte continental del país, o sea, sin Alaska ni Hawái.
|Servicio postal
|Fecha límite recomendada
|USPS Ground Advantage
|Jueves 17 de diciembre
|First-Class Mail
|Jueves 17 de diciembre
|Priority Mail
|Viernes 18 de diciembre
|Priority Mail Express
|Sábado 19 de diciembre
FECHAS PARA ALASKA, HAWÁI, PUERTO RICO Y OTROS TERRITORIOS
¿Tu regalo viaja a Puerto Rico, Alaska, Hawái u otra jurisdicción estadounidense? Aquí conviene adelantarse, porque las distancias y el transporte suelen demandar más tiempo.
|Servicio postal
|Fecha límite recomendada
|USPS Ground Advantage
|Miércoles 16 de diciembre
|First-Class Mail
|Jueves 17 de diciembre
|Priority Mail
|Viernes 18 de diciembre
|Priority Mail Express
|Sábado 19 de diciembre
¿Y SI EL REGALO VA AL EXTRANJERO?
|Servicio postal
|Fecha límite recomendada
|First-Class Package International Service
|Miércoles 9 de diciembre
|Priority Mail International
|Miércoles 9 de diciembre
|Priority Mail Express International
|Miércoles 16 de diciembre
PAQUETES PARA MILITARES Y DIRECCIONES DIPLOMÁTICAS
|Servicio postal
|Fecha límite recomendada
|USPS Ground Advantage
|Miércoles 4 de noviembre (ya venció)
|First-Class Mail
|Miércoles 9 de diciembre
|Priority Mail
|Miércoles 9 de diciembre
|Priority Mail Express Military
|Miércoles 16 de diciembre
Hay una excepción: los códigos AE 093 carecen de fecha sugerida para la modalidad Express Military. Ese servicio, además, solo opera en ciertas oficinas castrenses o diplomáticas. Si piensas enviarle algo a un familiar uniformado, pregunta primero en tu sucursal.
¿CÓMO SABER CUÁNDO LLEGARÁ TU PAQUETE?
USPS tiene una herramienta que calcula cuánto demorará un envío según los códigos postales. Para usarla:
- Entra al sitio oficial de USPS.
- Busca la herramienta Service Commitments.
- Escribe el código postal de salida y el del destinatario.
- Elige el día en que piensas despachar la caja.
- Revisa las opciones y el plazo estimado.