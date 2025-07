Si planeas viajar fuera de Estados Unidos, asegúrate de que tu pasaporte esté vigente. Aunque la Real ID sirve para vuelos domésticos, para viajes internacionales necesitas un pasaporte válido. La buena noticia es que, desde septiembre de 2024, el proceso de renovación es más sencillo y rápido que nunca. Si eres elegible, ahora puedes renovar tu pasaporte estadounidense completamente online, evitando el papeleo y las largas esperas.

El nuevo sistema ha reducido el tiempo de procesamiento rutinario a solo cuatro a seis semanas, haciendo la renovación más cómoda y eficiente. Este avance significa que ya no tienes que preocuparte por enviar documentos físicos, lo que agiliza significativamente todo el trámite. Para millones de viajeros, esta opción online representa un gran alivio y una forma moderna de mantener su documentación al día.

El pasaporte estadounidense es fundamental para todos los ciudadanos que desean viajar al exterior o abordar vuelos comerciales dentro de EE.UU. (Foto: Composición Mag)

¿Quién es elegible para renovar su pasaporte de EE. UU. en línea?

A partir de septiembre de 2024, la renovación online del pasaporte de EE. UU. está disponible para viajeros elegibles. Para calificar, debes cumplir con los siguientes requisitos principales:

Tener al menos 25 años de edad .

. Residir en Estados Unidos (un estado o territorio).

Tu pasaporte actual debe haber sido válido por 10 años y haber sido emitido en los últimos 15 años (entre 2009 y 2015) .

y haber sido emitido en los . Aún debes tener tu pasaporte existente y este no debe estar mutilado ni dañado.

Además de estos criterios, existen restricciones adicionales para la renovación online. Solo puedes renovar pasaportes regulares, no pasaportes de “emisión especial” (como diplomáticos u oficiales). No puedes solicitar un cambio de nombre, género, lugar o fecha de nacimiento con esta opción. Debes poder pagar la tarifa de renovación online con tarjeta de crédito, débito o transferencia ACH, y ser capaz de subir una foto de pasaporte digital. Es crucial no planear viajes internacionales durante las ocho semanas siguientes a la solicitud, ya que tu pasaporte actual será cancelado de inmediato al ser aceptada tu renovación online. Si no cumples con estos requisitos, deberás renovar por correo o en persona en una agencia de pasaportes.

¿Cómo puedo renovar mi pasaporte de EE. UU. en línea?

El nuevo sistema de renovación de pasaportes de EE. UU. ha digitalizado el proceso. En lugar de imprimir y enviar el formulario DS-82 por correo con un cheque o giro postal, ahora puedes completar un formulario web y pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencia ACH. El primer paso y el más importante es crear una cuenta MyTravelGov, la cual utiliza el sistema de autenticación del gobierno, login.gov.

Si aún no tienes una cuenta login.gov, visita el sitio web de MyTravelGov, haz clic en el botón azul “Sign In” (Iniciar sesión) y luego en “Create an account” (Crear una cuenta). Deberás ingresar tu correo electrónico, elegir un idioma (inglés, español o francés), verificar tu correo y luego seleccionar una contraseña y un método de autenticación multifactor. Una vez que tengas acceso a tu cuenta, podrás ingresar a la página de renovación de pasaportes online y hacer clic en el botón azul “Start” (Comenzar) para iniciar tu solicitud. El Departamento de Estado estima que el proceso online te tomará alrededor de 40 minutos, pero si tienes toda tu información lista, podrías completarlo en la mitad de ese tiempo.

¿Qué documentos y requisitos necesito para mi solicitud de pasaporte online?

Para iniciar tu solicitud de renovación de pasaporte en línea, necesitarás tener a mano los siguientes elementos clave:

Tu pasaporte de EE. UU. existente: Asegúrate de tenerlo a la mano para ingresar la información.

Asegúrate de tenerlo a la mano para ingresar la información. Una foto de pasaporte digital: Debe cumplir con los requisitos específicos (tamaño, iluminación, etc.) para ser aceptada.

Debe cumplir con los requisitos específicos (tamaño, iluminación, etc.) para ser aceptada. Método de pago: Tarjeta de crédito, tarjeta de débito o los números de ruta y cuenta bancaria para una transferencia ACH.

En la primera parte de la aplicación, ingresarás detalles sobre tu pasaporte actual, tu nombre legal y si deseas un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos. Luego, subirás tu foto digital y, finalmente, proporcionarás tu información de pago. Después de enviar tu solicitud, MyTravelGov te enviará dos verificaciones por correo electrónico: una confirmando el pago pendiente y otra confirmando la recepción del pago. Una semana después de aplicar, puedes registrarte para recibir actualizaciones por correo electrónico sobre el estado de tu pasaporte a través del sistema online del Departamento de Estado. Espera recibir tu nuevo pasaporte por correo en un plazo de seis a ocho semanas.

El pasaporte de Estados Unidos se puede renovar, pero hay condiciones que debe cumplir el documento (Foto: Diseñado por Freepik})

¿La renovación de pasaporte de EE.UU. online es más rápida que por correo?

No, la renovación online no significa que recibirás tu pasaporte más rápido que por correo. El Departamento de Estado mantiene su “servicio rutinario” para las renovaciones de pasaportes, ya sea que se realicen online o por correo. Esto significa que, en ambos casos, recibirás tu nuevo pasaporte en un plazo de cuatro a seis semanas. Si necesitas tu pasaporte antes de ese tiempo, deberás optar por el servicio acelerado, el cual tiene un costo adicional de $60 y se gestiona únicamente por correo. En pocas palabras, el tipo de pasaporte (libro o tarjeta) que renueves depende del que tengas actualmente.

DOCUMENTO(S) QUE TENGO DOCUMENTO(S) QUE QUIERO ¿PUEDO RENOVARLO EN LÍNEA? Libro de pasaporte Libro de pasaporte Sí Libro de pasaporte Tarjeta de pasaporte No Libro de pasaporte Libro y Tarjeta de pasaporte No Tarjeta de pasaporte Tarjeta de pasaporte Sí Tarjeta de pasaporte Libro de pasaporte No Tarjeta de pasaporte Libro y Tarjeta de pasaporte No Libro y Tarjeta de pasaporte Libro y Tarjeta de pasaporte Sí

¿Puedo renovar mi tarjeta de pasaporte de EE. UU. online también?

Sí, el nuevo sistema de renovación online te permite renovar tanto el libro de pasaporte como la tarjeta de pasaporte. La tarjeta de pasaporte, que se parece a una licencia de conducir de EE. UU. y cabe en tu billetera, es válida para viajes por tierra o mar a Canadá, México y países del Caribe. Sin embargo, no es válida para viajes aéreos internacionales. Básicamente, puedes renovar cualquier documento de pasaporte estadounidense que poseas actualmente. Si tienes tanto un libro de pasaporte antiguo como una tarjeta de pasaporte, puedes renovar ambos al mismo tiempo a través del sistema online. Si solo posees uno de ellos, podrás renovar únicamente ese documento específico.