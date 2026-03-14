Con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una pregunta comienza a inquietar a miles de jóvenes inmigrantes: si no tengo documentos, ¿pueden obligarme a ir a la guerra? La duda ha cobrado fuerza tras el inicio de la llamada “Operación Furia Épica”, un escenario que ha despertado incertidumbre entre quienes viven en el país sin ciudadanía o con estatus migratorio temporal. En medio de este contexto, muchos se preguntan si deben registrarse en el Ejército o si la ley también aplica para inmigrantes indocumentados. Aunque el tema genera confusión, lo cierto es que la legislación estadounidense establece reglas claras sobre el registro para un posible reclutamiento en caso de emergencia nacional.

¿Los inmigrantes indocumentados deben registrarse en el Ejército?

Pensar que solo los ciudadanos estadounidenses deben registrarse para un posible reclutamiento no es del todo correcto. Según el portal oficial de información del gobierno federal de EE.UU., la ley establece que casi todos los hombres entre 18 y 25 años que residen en EE.UU. deben inscribirse en el llamado Servicio Selectivo, el sistema que mantiene una lista de personas elegibles en caso de que el gobierno decida activar un reclutamiento obligatorio.

Este requisito incluye a:

Residentes permanentes (quienes tienen Green Card ).

). Refugiados y asilados.

Beneficiarios de DACA.

Inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, es importante entender una diferencia clave: registrarse no es lo mismo que enlistarse en el Ejército. El registro solo significa que tu nombre aparece en una lista de posibles elegibles en caso de una emergencia nacional. Hasta ahora, ese escenario no ha sido activado, incluso con la tensión militar actual.

La ley de EE.UU. establece que ciertos hombres entre 18 y 25 años deben inscribirse en el Servicio Selectivo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Lo que dice el gobierno sobre un posible reclutamiento

La incertidumbre aumentó tras recientes declaraciones de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca. Durante una entrevista el pasado 8 de marzo y posteriormente en una conferencia de prensa el día 10, la portavoz no descartó por completo la posibilidad de un reclutamiento.

Aunque afirmó que el servicio militar obligatorio “no es el plan actual”, también señaló que el presidente mantiene “todas las opciones sobre la mesa” para garantizar la victoria en el conflicto con Irán.

Qué pasa si soy inmigrante y no me registro

Para muchos inmigrantes, el tema del registro genera temor, pero ignorarlo también puede traer consecuencias. Si una persona que está obligada a registrarse no lo hace antes de cumplir los 26 años, podría enfrentar problemas en el futuro.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) considera que no registrarse puede interpretarse como una falta de “buen carácter moral”, algo que se evalúa cuando alguien solicita ciertos beneficios migratorios.

Esto puede traducirse en consecuencias como:

Dificultades para obtener la ciudadanía estadounidense.

Pérdida de acceso a ciertos trabajos federales.

Imposibilidad de recibir algunas becas estudiantiles del gobierno.

Aunque hay tensión internacional, en EE.UU. no se ha activado un reclutamiento obligatorio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

En otras palabras, no registrarse podría afectar trámites migratorios futuros, incluso si la persona nunca llega a ser llamada al servicio militar.

Actualmente, el registro sigue siendo solo un requisito administrativo y no significa que los inmigrantes, con o sin documentos, serán enviados automáticamente a la guerra. Pero el debate ha vuelto a encenderse en medio de la creciente tensión internacional.

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