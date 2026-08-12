Si recibes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos y trabajaste durante un tiempo en el extranjero, es posible que tengas dudas sobre cómo ese período laboral podría relacionarse con tus pagos actuales o futuros. Esta situación es común entre quienes desarrollaron parte de su carrera profesional fuera del país antes de regresar a EE.UU. o solicitar su jubilación. A continuación, te explicamos si esos años de empleo en otro país pueden contar para tus beneficios del Seguro Social.

¿Trabajaste en México, España u otro país? Revisa si esos años pueden servir para tu Seguro Social en EE.UU. (Foto referencial: Valerie Macon / AFP)

¿EL TIEMPO TRABAJADO EN EL EXTRANJERO CUENTA PARA TUS BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL?

Si eres beneficiario de la SSA y trabajaste durante un período en el extranjero, ese tiempo puede contar para tus beneficios. Sin embargo, depende del país en el que hayas laborado y de si Estados Unidos tiene un acuerdo internacional de Seguro Social con esa nación. Estos convenios, conocidos como totalization agreements, permiten combinar ciertos créditos laborales obtenidos en el extranjero con los acumulados en EE.UU. para cumplir los requisitos mínimos de elegibilidad.

¿Cómo funciona?

Para tener derecho a beneficios de jubilación del Seguro Social estadounidense, normalmente se necesitan 40 créditos de trabajo, equivalentes aproximadamente a 10 años de empleo cubierto por el sistema. Si no reúnes suficientes créditos en Estados Unidos, la SSA puede considerar los períodos de trabajo en un país con acuerdo vigente. Esto puede ayudarte a calificar para beneficios de jubilación, sobrevivientes o incapacidad.

Lo que no ocurre

Los créditos del otro país no se transfieren a tu historial estadounidense ni aumentan directamente la cantidad de tu cheque del Seguro Social.

Si la SSA usa tus períodos laborales extranjeros para que cumplas los requisitos, el pago de Estados Unidos suele ser parcial, calculado según el tiempo que efectivamente trabajaste y cotizaste bajo el Seguro Social de EE.UU. Es posible que recibas un pago separado del país donde trabajaste.

Si trabajaste parte de tu vida fuera de Estados Unidos, esos años podrían ayudarte a cumplir los requisitos para recibir beneficios de jubilación, incapacidad o sobrevivientes (Foto: Saul Loeb / AFP)

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES CON EE.UU.

Si trabajaste parte de tu vida en Estados Unidos y otra parte en el extranjero, es posible que debas aportar al sistema de Seguro Social de ambos países. Sin embargo, Estados Unidos tiene acuerdos con varias naciones para evitar que una persona pague impuestos de Seguro Social dos veces por el mismo empleo, publica el sitio web de SSA.

Estos convenios también pueden ayudar a quienes no acumularon suficientes años de trabajo en un solo país para solicitar beneficios. En ciertos casos, la Administración del Seguro Social puede tomar en cuenta los créditos laborales obtenidos en la otra nación para que cumplas los requisitos y puedas acceder a un pago en Estados Unidos.

OJO: Si ya reuniste los créditos necesarios únicamente con tu historial laboral en EE.UU., no será necesario considerar los períodos trabajados en el extranjero. Pero, si la SSA necesita usar esos créditos para determinar que calificas, el beneficio estadounidense será parcial y se calculará según el tiempo que cotizaste dentro del sistema de Estados Unidos.

Los créditos laborales del otro país no se transfieren a tu historial estadounidense: permanecen registrados allí. Por eso, si cumples las reglas de ambos sistemas, podrías recibir pagos separados de Estados Unidos y del país donde trabajaste.

Un ejemplo para entender

Imagina que trabajaste siete años en Estados Unidos y cuatro años en España. Si esos años en EE.UU. no bastan para reunir los créditos necesarios, la SSA puede tomar en cuenta los períodos cotizados en España —debido al convenio entre ambos países— para ayudarte a obtener el derecho al beneficio estadounidense. Sin embargo, tu pago de EE.UU. se calcularía con base en tus siete años de aportes allí, y España podría pagar una prestación separada por tus cotizaciones en ese país.

Si trabajaste en un país que no tiene un acuerdo con Estados Unidos, por regla general ese tiempo no puede sumarse para cumplir los requisitos del Seguro Social estadounidense.

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