En caso cuentes con un dispositivo Android , es posible que accedas a una compensación económica tras un acuerdo legal alcanzado por Google ; sin embargo, para acceder a estos fondos es necesario comprender los requisitos específicos y los plazos establecidos. En esta nota, te detallaré todo lo que necesitas saber para que no te pierdas la posibilidad de obtener posiblemente una parte de este millonario monto: desde los criterios de elegibilidad hasta los pasos necesarios para que reclames tu parte; de esa manera, estarás preparado para cuando se abra el proceso oficial de distribución.

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Todo parte ante la demanda colectiva ‘Taylor v. Google LLC’, la cual señala que la compañía había recolectado innecesariamente los datos celulares de los usuarios que poseen este sistema operativo móvil ; se trataría de una práctica que, presuntamente, ocurría incluso cuando las app no se eran utilizadas.

Si bien en un principio Google rechazó cualquier responsabilidad en los hechos, finalmente aceptó el pago de una suma millonaria con el propósito de concluir el proceso legal mediante este acuerdo.

“Estamos complacidos de resolver este caso, que caracterizó erróneamente prácticas estándar de la industria que mantienen a Android seguro”, se lee en el comunicado difundido por José Castañeda, portavoz de Google.

El abogado de la parte demandante, Glen Summer, afirmó mediante documentos oficiales que dicha indemnización de $135 millones podría ser histórica por ser el monto más alto jamás pagado en un proceso de conversión.

Aunque Google negó recopilar datos celulares de los usuarios de Android, accedió a este acuerdo millonario. (Crédito: Chesnot/Getty Images) / Chesnot

Cuándo se aprobará este acuerdo

Es importante que estés atento a las fases restantes de este proceso legal. Como primer punto, el 29 de mayo del presente año será el último día para que se manifiesten objeciones o se solicite la exclusión del acuerdo.

Después de ello, se llevará a cabo la audiencia de aprobación final, la cual ha sido pactada el próximo 23 de junio. Entonces, ten en cuenta estas fechas si estás dispuesto a participar en este acuerdo.

Quiénes califican para reclamar parte del dinero

Debes tener en cuenta que no todos los usuarios que poseen un dispositivo Android califican para acceder a una parte del millonario monto; para ello, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos:

Debes vivir en Estados Unidos

Debiste utilizar un dispositivo Android con un plan de datos móviles.

Debiste utilizar Internet desde tu móvil entre el 12 de noviembre de 2017 y la fecha en que el acuerdo reciba la aprobación final.

En caso cumplas con los requisitos y recibas una notificación de este acuerdo, tendrás que acceder al sitio web del caso para que elijas tu método de pago preferido; esta parte es sumamente importante, ya que, de no hacerlo, no recibirás el dinero correspondiente.

Si cumples con los requisitos y se acepta el acuerdo, es posible que obtengas una parte de este monto millonario. (Crédito: GREG BAKER / AFP)

Cuánto dinero podría recibir los beneficiados

Si bien el acuerdo cuenta con un fondo total de $135 millones, la compensación individual sería de hasta $100. Eso sí, la cifra final para cada solicitante puede variar dependiendo de la cantidad de reclamos que sean presentados durante el proceso.

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