Con motivo de los festejos del Día de Muertos, las autoridades de Estados Unidos recordaron a quienes cruzan la frontera desde México que no todos los productos tradicionales de la temporada están permitidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que ciertas flores y alimentos pueden portar plagas o enfermedades que amenazan la agricultura y los recursos naturales de ambos países.

“Entendemos el profundo significado del Día de los Muertos, y pedimos a los viajeros honrar sus tradiciones de manera responsable, familiarizándose con las plantas y objetos prohibidos”, señaló John Modlin, comisionado de CBP.

En EE.UU., algunos artículos usados para el altar de Día de Muertos, como flores o plantas decorativas, están restringidos en la frontera. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Flores prohibidas

Entre los artículos más comunes que no se pueden cruzar está el cempasúchil, símbolo del Día de Muertos, que puede contener la plaga conocida como cotton seed bug (chinche de la semilla del algodón), peligrosa para la industria algodonera.

También se prohíben crisantemos, debido al riesgo de enfermedades y parásitos que pueden afectar otros cultivos.

Sin embargo, algunas flores sí están permitidas. Según floristas locales en Tijuana, las rosas, lirios y girasoles pueden cruzar sin problema.

Plantas decorativas y hierbas

Las plantas verdes ornamentales, como la Murraya o orange jasmine, están restringidas porque pueden transportar el insecto asian citrus psyllid, portador de enfermedades que afectan a las plantas cítricas.

Otras plantas y hierbas decorativas incluidas en arreglos o ramos también se encuentran en la lista de productos no admitidos.

Frutas restringidas

Las frutas cítricas, naranjas, limones, mandarinas, limas y toronjas, están prohibidas, al igual que otros productos como guayabas, mangos, duraznos y granadas, por el riesgo de introducir plagas invasivas.

Durante el Día de Muertos, EE.UU. prohíbe el ingreso de frutas como naranjas, mangos o guayabas para evitar plagas agrícolas. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Otros artículos que no se deben llevar

Tierra, plantas en maceta y algunos vegetales frescos también están restringidos, ya que pueden contener insectos o larvas dañinas para los ecosistemas agrícolas.

La CBP recomendó a los viajeros declarar cualquier producto agrícola al llegar a la frontera, incluso si forma parte de un altar o una ofrenda tradicional. No hacerlo puede resultar costoso: las multas van desde los 300 hasta los 250 mil dólares, dependiendo del tipo y cantidad del producto, y si se trata de un caso comercial.

Así que, si planeas cruzar la frontera con flores o alimentos para tu altar, infórmate antes y evita sanciones. Celebrar el Día de Muertos con respeto también implica proteger la tierra y las tradiciones de ambos lados de la frontera.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!