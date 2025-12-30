Con el 2026 a la vuelta de la esquina, quienes planean volar por Estados Unidos deberían prestar un poco más de atención al llegar al aeropuerto. Algunos cambios en las reglas de viaje harán que la experiencia de volar no sea exactamente igual al año pasado, y podrían sorprender a quienes no estén informados. Según Sunil Purushe, escritor de viajes en EE.UU., “estos ajustes reflejan cómo aerolíneas y la TSA buscan mantener todo bajo control en un momento de alta demanda, por lo que conviene estar preparados y conocer qué esperar antes de subir al avión”.

Cambios en el equipaje de mano

A partir de 2026, varias aerolíneas reforzarán los límites de tamaño y peso de los carry-ons. La mayoría de las compañías como American, Delta, United y JetBlue aceptan maletas de hasta 22 × 14 × 9 pulgadas, mientras que Southwest permite 24 × 16 × 10 pulgadas. Ahora se contarán también ruedas, asas y bolsillos abultados.

En vuelos internacionales, los límites de peso suelen ser entre 15–22 libras (7 y 10 kg). Aerolíneas como Air Canada exigirán que ciertos carry-ons más grandes se facturen antes de pasar seguridad, con tarifas que pueden ir de $35 a $65. La recomendación: revisar las políticas de tu aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.

Varias aerolíneas en EE.UU. reforzarán los límites de equipaje de mano para todos los pasajeros. | Crédito: Chalabala / iStock / Chalabala

TSA y el “ID temporal”

Otro cambio clave es el programa TSA ConfirmID. A partir del 1 de febrero de 2026, quienes lleguen sin un ID válido (REAL ID o pasaporte) podrán pagar $45 para obtener un ID temporal que permite viajar durante 10 días.

La TSA explica que este sistema moderno verifica la identidad por medios distintos a la documentación física y advierte que los tiempos de espera serán más largos para quienes no presenten un ID aceptable.

La TSA implementará cambios que afectarán la forma de mostrar identificación en EE.UU. | Crédito: Frederic J. Brown / AFP

Qué significa todo esto para los viajeros

Estos ajustes combinan medidas de aerolíneas y de la TSA, reforzando reglas en un momento ya complejo para los vuelos en EE.UU.

Sunil Purushe señala en The Travel que, aunque la mayoría de los pasajeros ya usan un REAL ID, estas novedades buscan mantener control sobre la seguridad y la logística.

Para quienes viajan frecuentemente o en familia, planear con antelación y conocer las reglas será la mejor manera de evitar sorpresas.

