Ante el cierre temporal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos , miles de pasajeros están resultando afectados, ya que deben realizar largas colas para abordar sus vuelos. La situación ha conllevado a que los usuarios se pregunten qué acciones deben tomar para que no esperen por varias horas ni pierdan sus viajes. En ese caso, pretendo ayudarte brindándote una serie de recomendaciones en caso tengas planificado tomar un vuelo desde este país en las próximas horas.

En los últimos días, decenas de viajeros reportaron extensas filas en ciertos aeropuertos del país debido a la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), quienes se encargan de realizar los controles de seguridad correspondientes.

Hasta el momento, más de 300 trabajadores de dicha agencia renunciaron debido a que no perciben sueldo alguno. Si bien existe un limitado personal que continúa laborando sin recibir su salario, es alta la probabilidad de que abandonen sus puestos de trabajo.

Aunque aún hay personal de la TSA laborando en los aeropuertos del país, no perciben sueldo alguno. (Crédito: Aaron Schwartz / AFP) / AARON SCHWARTZ

Se trataría de la principal razón de la crisis operativa en los terminales aéreos de este país, pues el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no está ejecutando sus respectivas funciones ante el bloqueo presupuestario del Congreso.

Lo preocupante es que estas interrupciones masivas continuarán en los próximos días, afectando considerablemente a una gran cantidad de usuarios que ya han comprado sus pasajes para realizar vuelos nacionales e internacionales desde EE.UU.

Cómo evitar retrasos extremos en los aeropuertos de EE.UU. ante el cierre temporal del DHS

En una conversación con N+ Univision, Andre El Khouri, gerente de la AAA en Miami Dade y Broward, sugiere a los pasajeros llegar 3 a 4 horas antes al aeropuerto por una sencilla razón: en caso de cancelaciones o retrasos del vuelo, se puede modificar tu itinerario.

Para el experto, la clave es llegar horas antes del tiempo pactado; así podrás modificar tu itinerario en caso de retraso o cancelación de tu vuelo. (Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP)

Asimismo, el funcionario recomienda que se descarguen la aplicación oficial de la aerolínea donde compraron sus vuelos, pues esta herramienta permite mantenerse informados sobre cualquier modificación del viaje.

Otros expertos aconsejan que es importante estar al tanto de las actualizaciones que brinda la TSA o cualquier entidad relacionada al transporte aéreo, ya que esta crisis de operatividad es de manera temporal.

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