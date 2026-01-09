El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a internet será restringido en las escuelas públicas de Nueva Jersey, una medida impulsada por el gobernador de este estado, Phil Murphy, quien firmó una legislación bipartidista para exigir a todos los distritos escolares cumplirla. Aunque esta autoridad está a punto de culminar su mandato, su sucesora Mikie Sherrill, quien asumirá el 20 de enero, también apoya la disposición y ha señalado que la considera un paso necesario para mejorar la concentración, el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes. Si bien, ya se establecieron los lineamientos generales, hay una interrogante que se hacen todos: ¿desde cuándo se implementará esta política? En los siguientes párrafos conoce la respuesta.

¿DESDE CUÁNDO NUEVA JERSEY PROHIBIRÁ LOS CELULARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS?

Este proyecto de ley requiere que el Comisionado de Educación publique pautas para restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos con acceso a internet por parte de los estudiantes durante el horario escolar regular, en un autobús escolar o durante eventos sancionados por la escuela. Una vez dados a conocer, las políticas entrarán en vigor para el año escolar 2026-2027.

Se sabe que las juntas de educación deberán adoptar políticas que se alineen con las pautas estatales de K-12. “De conformidad con esta legislación, el Departamento de Educación (DOE) está revisando su guía para escuelas sobre el uso de dispositivos con conexión a internet por parte de los estudiantes, publicada previamente, y prevé publicar directrices actualizadas a mediados de enero, en consulta con las partes interesadas”, se lee en el comunicado de la Gobernación de Nueva Jersey.

Vale precisar que las directrices del DOE servirán como hoja de ruta para crear entornos de aprendizaje más seguros y centrados, ya que describirán las mejores prácticas para el almacenamiento seguro, la capacitación del personal y la aplicación equitativa de las normas, garantizando que cada estudiante se beneficie de menos distracciones y mejores oportunidades de participación.

UN CAMBIO FAVORABLE

El gobernador Murphy señaló que con esta prohibición están garantizando que “las escuelas de Nueva Jersey sean un lugar para el aprendizaje y la participación, no pantallas que distraen y perjudican el rendimiento académico”. Por tal motivo, precisó un impacto positivo de las políticas sin teléfonos, ya que los maestros informan que “los estudiantes están más concentrados, menos ansiosos y socializan y se ríen entre sí, no a través de una pantalla, sino en los pasillos y las aulas. Al deshacernos de las distracciones innecesarias, estamos cambiando fundamentalmente los entornos de aprendizaje de nuestras escuelas y alentando a nuestros niños a estar más atentos y comprometidos durante el día escolar. Esta es una política sensata que hará una gran diferencia para nuestros niños”.

De acuerdo con el Comisionado de Educación, Kevin Dehmer, investigaciones recientes demuestran que el acceso a los teléfonos celulares en las escuelas afecta la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes.

“Aplaudo al Gobernador por dar un gran paso para proteger a nuestros niños al hacer de las escuelas un lugar seguro y sin teléfonos para aprender. Nuestros jóvenes enfrentan una crisis de salud mental, pero todos sabemos que cuando los niños dejan las pantallas de lado, su salud mental y sus resultados académicos mejoran. Espero con interés implementar esta importante legislación y seguir avanzando en la seguridad infantil en línea, además de exigir responsabilidades a las grandes tecnológicas por el contenido que difunden hacia nuestros hijos”, dijo la gobernadora electa Mikie Sherrill.

De esta forma, Nueva Jersey sigue el ejemplo de Nueva York (que implementó la prohibición en septiembre de 2025), por lo que incluyendo a ambas ahora son 37 estados y Washington DC que cuentan con normativas que limitan el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas.

