Las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúan en el marco de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Esta vez te traigo la historia de Omar Salazar, un inmigrante mexicano que logró destacar en base a su esfuerzo siendo un excelente estudiante y reconocido líder dentro de su comunidad; sin embargo, desde hace unos días está detenido en el Centro de Detención Bluebonnet, ubicado en Anson, luego que agentes de ICE lo capturaran en una parada vehicular tras visitar a su novia. Aquí los detalles del caso que llega desde Dallas.

Los efectivos de la agencia federal encargada de los delitos relacionados con la frontera estadounidense y la inmigración ilegal y que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) siguen realizando diversas intervenciones que forman parte del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. que prometió el republicano desde que asumió el poder.

Es así que cientos de inmigrantes están siendo detenidos por no tener papeles para demostrar su permanencia legal en USA y, en muchos de los casos, no cuentan con antecedentes penales por delitos violentos, como sucede con Omar Salazar.

El viernes 29 de agosto por la mañana, durante un viaje a Lubbock, Omar Salazar fue detenido por la policía y luego llegó un agente de ICE. (Foto: GoFundMe)

El arresto de Omar Salazar tras ver a su novia

Todo empezó el último fin de semana de agosto luego que el joven visitara a su novia de toda la vida en Lubbock. Según contó su abogado Jacob Monty a KERA News, un policía lo detuvo por una infracción de tránsito, él le entregó su identificación, pero un agente de inmigración llegó y lo arrestó en el lugar.

“Imagínense, Omar desayunó en Lubbock, sin imaginarse que el viernes por la tarde se enfrentaría a la batalla de su vida (…) El viernes por la mañana, era un simple residente de Texas disfrutando del comienzo del largo fin de semana festivo, y ahora lucha por quedarse en el país que ama”, dijo Monty.

Hasta el martes 02 de septiembre, el joven se encontraba detenido en el centro de detención Blue Bonnet en Anson, Texas, ubicado aproximadamente a 200 millas al oeste de Dallas.

Su abogado indicó también que el joven no tiene antecedentes penales y no existe riesgo de fuga. “Este caso demuestra que, en el esfuerzo de la administración por perseguir a los delincuentes, nadie derrama una lágrima por ellos (…) El alcance es tan amplio que ha incluido a personas como Omar Salazar, egresado de SMU que recientemente completó un certificado en UT sobre IA”, agregó al medio.

Omar Salazar se graduó como el mejor alumno de Trinidad Garza Early College y más tarde de SMU. (Foto: GoFundMe)

Comunidad se une para ayudar a Omar Salazar

Omar Salazar llegó a Estados Unidos desde México en 2008 junto a su familia, pero nunca obtuvo estatus legal. “Él no eligió venir aquí. Llegó con 11 años, traído por sus padres. Él no eligió cruzar la frontera. Sus padres lo trajeron”, explicó el abogado a NBC 5 DFW.

Fue alumno destacado de su generación en Trini Garza Early College y se graduó de la Universidad Metodista del Sur, donde recibió la Beca Hunt. SMU confirmó que Salazar recibió una Licenciatura en Ciencias en Sociología y una Licenciatura en Artes en Derechos Humanos el 18 de mayo de 2019. Hasta el día de la detención trabajaba en la industria de la inteligencia artificial.

Si bien su abogado lo representa pro bono, amigos crearon una cuenta gratuita de GoFundMe para ayudar a Omar Salazar a cubrir otros gastos legales. Hasta el momento, han recaudado más de $45,000.

Las autoridades migratorias no han revelado la razón de su detención de manera clara; sin embargo, la irregularidad en su estatus sería la principal razón.

La primera audiencia de Salazar está programada para octubre y su defensa teme que no sea elegible para libertad bajo fianza tras una nueva política de inmigración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en julio. En este escenario, él tendría que luchar contra su deportación mientras se encuentra bajo custodia. “Eso es lo que condujo a esta nueva ola de detención obligatoria para muchas personas que antes habrían sido liberadas bajo fianza porque no son un peligro para la comunidad, porque no representan un riesgo de fuga, porque no han cometido un delito”, dijo Verónica Franco, una de las abogadas que representa a Salazar.

