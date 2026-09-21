El uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración en Estados Unidos está otra vez bajo la lupa con el caso de Wilber Rafael Garcés Pérez. El ciudadano venezolano de 28 años fue interceptado por oficiales de ICE durante una supuesta operación migratoria en Austin, Texas, y resultó herido de bala en el torso durante el incidente ocurrido el último domingo 20 de septiembre. Desde que el hecho se volvió noticia a nivel mundial, muchos se han preguntado cuál es su paradero y estado de salud. En medio de la preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes y la comunidad latina, su abogada Kate Lincoln-Goldfinch reveló que era un solicitante de asilo que ingresó al país a través de un programa de libertad condicional y que no cuenta con antecedentes penales. Además, aseguró que en una comunicación mientras permanece detenido bajo custodia de inmigración en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas en Pearsall, le aseguró que aún tenía una bala alojada en la espalda y no le habían dado analgésicos. Aquí los detalles que se conocen hasta el momento.

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¿Quién es Wilber Garcés, el venezolano al que un agente de ICE disparó en Austin, Texas?

Wilber Rafael Garcés Pérez, originario de Venezuela, resultó herido de bala durante una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, cerca de Research Boulevard y Anderson Square. Con 28 años se desempeña como repartidor de comida y está casado con una mujer que cuenta con estatus migratorio legal en Estados Unidos, según declaraciones de su abogada a NPR.

Tras el disparo en el torso, el hombre fue trasladado a un hospital local “en estado grave pero estable”, según declaró Robert Luckritz, jefe de los servicios de emergencia del condado de Austin-Travis, en una rueda de prensa.

Un video obtenido por ABC News muestra a Garcés dentro de un automóvil azul después de los disparos de los agentes en el incidente ocurrió tras una parada de tráfico. En las imágenes se le escucha hablar en español y decir que le dispararon porque no frenó. El vehículo presentaba daños y aparentes impactos de bala.

Las autoridades desplegaron armas no letales cerca de una manifestación donde un hombre venezolano recibió un disparo de un agente del ICE mientras estaba en su vehículo, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Austin, Texas. (Foto: AP Photo/Joel Angel Juarez) / Joel Angel Juarez

¿Cuál es el estado de salud de Wilber Garcés Pérez?

La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch declaró a NBC News que el lunes por la mañana se enteró de que Garcés Pérez estaba detenido bajo custodia de inmigración en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Texas en Pearsall, Texas.

Según la oficina de la letrada, aún tenía una bala alojada en la espalda y este le había dicho que no le habían dado analgésicos y que estaba siendo interrogado. Además, enfatizó en que la esposa no ha podido hablar con él desde el tiroteo, ya que la última comunicación fue el domingo a las 12:30 pm cuando “llamó a su esposa para decirle que le habían disparado (…) Estaba gritando de dolor, y la llamada se cortó. Eso fue todo lo que ella supo”.

Además, en una publicación en su cuenta de X, la abogada agregó que “no le han dado ningún medicamento para el dolor y tuvo que dormir en el suelo” y que “Wilber tiene un hijo con discapacidad; el niño está en Venezuela y necesita a su padre. El niño se somete a pruebas y terapias, que generan gastos, y es su padre quien cubre esos costos”.

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch, dijo que agentes de ICE embistieron y dispararon contra Wilber Rafael Garcés Pérez en Austin, Texas, mientras repartía alimentos con un permiso de trabajo vigente. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP) / RONALDO SCHEMIDT

¿Cuál es la situación migratoria de Wilber Garcés Pérez?

Su abogada Kate Lincoln-Goldfinch aseguró a NBC News que Garcés Pérez no tiene antecedentes penales y que su proceso migratorio estaba en curso ya que es un solicitante de asilo que ingresó al país a través de un programa de libertad condicional.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el venezolano entró al país ilegalmente durante la administración Biden y que tenía una orden de deportación definitiva, y agregó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, con la ayuda del FBI, dirigirá una investigación sobre el tiroteo.

Un alto funcionario del gobierno declaró el lunes a NBC News que Garcés Pérez no tenía antecedentes penales más allá de encontrarse en el país de forma ilegal.