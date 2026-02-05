Six Flags Great Adventure, en Jackson, Nueva Jersey, está lanzando una gran campaña de contratación con más de 3,000 puestos para la temporada 2026, una noticia especialmente relevante para hispanos que viven en áreas como Nueva York y Nueva Jersey y que buscan un ingreso extra antes del verano, su primer trabajo formal o una opción flexible para complementar otros empleos, como suele pasar entre quienes trabajan en restaurantes, construcción o delivery en barrios latinos de El Bronx, Queens, Passaic, Union City o Newark. En la práctica, se trata de una oportunidad concreta en uno de los parques temáticos más importantes de la Costa Este, a menos de dos horas en auto de muchos vecindarios hispanos del área triestatal, con procesos de contratación rápidos, jornadas presenciales y beneficios que pueden resultar atractivos para estudiantes de high school, jóvenes recién llegados al país o padres que buscan algo estacional mientras sus hijos están en la escuela. Además, al ser un empleador conocido en la región, este tipo de trabajos suele funcionar como puerta de entrada al mercado laboral formal en Estados Unidos, permitiendo ganar experiencia local en servicio al cliente, manejo de inglés y trabajo en equipo, habilidades muy valoradas si luego se busca empleo en retail, hospitalidad o incluso en cadenas de supermercados y tiendas en barrios hispanos de Nueva York y Nueva Jersey.

Lo interesante de este tipo de convocatorias es que no solo representan una oportunidad laboral, sino también una puerta de entrada al mercado de trabajo en estados clave como Nueva York y Nueva Jersey. Por eso vale la pena detenerse y revisar qué está ofreciendo exactamente Six Flags, qué tipo de perfiles está buscando y cómo se puede aplicar sin complicaciones.

MÁS DE 3,000 VACANTES PARA LA TEMPORADA DE VERANO

Six Flags Great Adventure, ubicado en Jackson, Nueva Jersey, está realizando su Hiring Week (Semana de Contratación) para cubrir más de 3,000 puestos de trabajo de cara a la temporada 2026. El parque, uno de los más grandes y antiguos de la región noreste —abrió originalmente en la década de 1970—, tiene prevista su apertura oficial para el sábado 28 de marzo de 2026, con el regreso de sus atracciones principales y del Wild Safari.

Para acelerar el proceso, la empresa organizó una semana completa de contratación, que se llevará a cabo del 14 al 22 de febrero, periodo en el que los aspirantes pueden postularse y, en muchos casos, ser contratados el mismo día. Las solicitudes ya están disponibles en línea a través del Programa de Contratación Rápida de Six Flags, lo que permite aplicar antes y llegar a los eventos presenciales solo para entrevistas, onboarding y firma de documentos.

Six Flags anunció que está contratando personal para su temporada 2026 (Foto: Six Flags)

PUESTOS DISPONIBLES EN SIX FLAGS

Algo que suele generar dudas es si estas vacantes están limitadas a un solo tipo de perfil; en este caso, la oferta es amplia y cubre distintas áreas operativas del parque. Entre los puestos más solicitados se encuentran:

Asociados de alimentos y bebidas (food & beverage)

Operadores de juegos mecánicos (ride operators)

Salvavidas

Personal de limpieza y servicios del parque

Guardias de seguridad

Asociados de tiendas y retail

Personal de admisiones y estacionamiento

Personal para el área de safari y resort

Técnicos de seguridad, EMT y bomberos

Además, quienes estén interesados en formar parte del equipo de entretenimiento y espectáculos pueden aplicar a audiciones para shows en vivo, personajes y animación, que se realizan en fechas específicas y también cuentan con registro en línea. Este tipo de roles suele atraer a jóvenes hispanos que ya participan en grupos de danza, teatro comunitario o ministerios musicales en iglesias latinas de barrios como Washington Heights, Sunset Park o Elizabeth, que buscan llevar ese talento a un escenario profesional.

FECHAS CLAVE DE LOS EVENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante la semana del 14 al 22 de febrero, Six Flags organizará distintos eventos presenciales enfocados en diferentes áreas del parque, con jornadas que se realizan principalmente entre la 1:00 p.m. y las 5:00 p.m. Algunos eventos especiales pueden extenderse en horario para facilitar la asistencia de quienes trabajan por la mañana o estudian en high school o college.

El Team Six Office estará abierto todos los días, de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., para que más personas puedan acercarse sin importar su disponibilidad, algo útil para quienes viajan desde zonas más alejadas de Nueva York o Nueva Jersey y combinan el viaje con otros compromisos. En la práctica, muchos candidatos hispanos suelen organizarse en grupo, compartiendo auto desde ciudades como Paterson, Perth Amboy o el Alto Manhattan para dividir gastos de gasolina y peajes en la autopista hacia Jackson.

REQUISITOS Y EDAD MÍNIMA PARA APLICAR

Uno de los puntos más atractivos de esta convocatoria es que no todos los puestos requieren experiencia previa; la prioridad está en encontrar personas con buena actitud, responsabilidad y compromiso con la seguridad. Se valora especialmente la disposición para trabajar con público diverso, algo muy habitual en parques temáticos que reciben visitantes de todo el país y del extranjero, incluyendo muchas familias hispanas del área triestatal que viajan en grupo durante los fines de semana.

La edad mínima general para trabajar en parques como Six Flags suele ser 16 años, aunque ciertos puestos de apoyo pueden aceptar candidatos desde los 14 años, dependiendo del departamento y de las regulaciones locales. También se toma en cuenta la disponibilidad para trabajar fines de semana, feriados y algunos turnos nocturnos, algo habitual en este tipo de operaciones, especialmente en fechas de alto tráfico como Memorial Day, el 4 de Julio o Labor Day.

SALARIOS Y BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS

En cuanto a la compensación, Six Flags Great Adventure ofrece salarios por hora de hasta US$19 para varios puestos de la temporada 2026, de acuerdo con la información oficial de su evento de contratación. En otras posiciones relacionadas y mercados cercanos, los rangos pueden moverse entre US$17 y US$22 la hora, dependiendo del tipo de trabajo y la experiencia previa del candidato.

A esto se suma un paquete de beneficios que suele ser uno de los grandes atractivos para quienes aplican:

Capacitación paga

Uniformes gratuitos

Entrada gratuita a Six Flags Great Adventure y otros parques de la cadena

Entradas de cortesía para amigos y familiares

Descuentos en comida y mercancía

Horarios flexibles

Programas educativos y oportunidades de desarrollo

Eventos exclusivos para empleados

Para muchos trabajadores hispanos en Nueva York y Nueva Jersey, estos beneficios permiten, por ejemplo, llevar a la familia al parque sin pagar entrada completa, algo que puede marcar la diferencia en presupuestos ajustados donde el costo de vida, la renta y el transporte ya se llevan buena parte del ingreso mensual. Además, la experiencia de servicio al cliente en un parque de alto flujo suele ser vista como un plus cuando luego se busca empleo en cadenas de farmacias, supermercados, restaurantes o tiendas de marca en malls frecuentados por la comunidad latina, como Jersey Gardens o el Bronx Terminal Market.

¿CUÁNDO ABRE EL PARQUE Y CÓMO APLICAR?

Six Flags Great Adventure tiene programada su apertura oficial para el 28 de marzo de 2026, fecha en la que volverán a operar sus atracciones principales, así como el Wild Safari. La temporada alta se extiende durante la primavera y el verano, por lo que la mayoría de los puestos están pensados para cubrir todo ese periodo, con picos en vacaciones escolares y fines de semana largos.

Quienes estén interesados pueden aplicar en línea desde ahora a través del portal oficial de empleos de Six Flags o de las páginas específicas de Hiring Week para Great Adventure. También pueden asistir directamente a los eventos presenciales durante la semana de contratación, donde en muchos casos el proceso es rápido y permite salir con una oferta laboral el mismo día, algo poco común en otras industrias y muy valorado por quienes necesitan comenzar a generar ingresos sin largas esperas.

Para quienes viven en Nueva Jersey, Nueva York o zonas cercanas, esta puede ser una oportunidad concreta de empleo con beneficios, flexibilidad y experiencia laboral en una de las compañías de entretenimiento más reconocidas del país. Y, para muchos hispanos del área triestatal, puede significar también un primer paso para construir un historial laboral en Estados Unidos, sumar referencias locales y abrir la puerta a mejores oportunidades en el futuro, ya sea dentro o fuera de la industria del entretenimiento.

Six Flags Great Adventure es una de las sedes que más turistas recibe (Foto: Six Flags)

RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

Aspecto Detalle Parque y ubicación Six Flags Great Adventure, Jackson, Nueva Jersey, región noreste de EE. UU. Número de vacantes Más de 3,000 puestos para la temporada 2026. Tipo de empleo Empleos temporales/estacionales, ideales para estudiantes, primer trabajo o ingreso extra. Período clave de contratación Semana de contratación (Hiring Week) del 14 al 22 de febrero. Modalidad de contratación Posibilidad de ser contratado el mismo día en eventos presenciales. Horario de eventos Principalmente de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., con algunos eventos de horario extendido. Oficina de contratación (Team Six Office) Abierta de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Puestos principales Alimentos y bebidas, operadores de juegos, salvavidas, limpieza y servicios, seguridad, tiendas/retail, admisiones y estacionamiento, área de safari y resort, técnicos de seguridad, EMT y bomberos. Puestos de entretenimiento Audiciones para shows en vivo, personajes y animación, con registro en línea. Requisitos generales Buena actitud, responsabilidad, enfoque en seguridad, disposición para trabajar con público diverso. Edad mínima En general, desde 16 años; algunos puestos pueden aceptar desde 14 años según área y regulaciones. Disponibilidad requerida Fines de semana, feriados y algunos turnos nocturnos (especialmente en fechas como Memorial Day, 4 de Julio y Labor Day). Salario base Hasta US$19 por hora en Great Adventure, según puesto. Rango de salario en áreas relacionadas Entre US$17 y US$22 por hora, según posición y experiencia. Beneficios principales Capacitación paga, uniformes gratuitos, entradas gratis al parque, pases para familiares y amigos, descuentos en comida y mercancía, horarios flexibles, programas educativos, eventos exclusivos para empleados. Apertura del parque Apertura oficial prevista para el 28 de marzo de 2026. Duración de la temporada Principalmente primavera y verano, con picos en vacaciones escolares y fines de semana largos. Forma de aplicar En línea a través del portal oficial de empleos de Six Flags y páginas de Hiring Week, o presencialmente en los eventos de contratación. Público objetivo clave Personas que viven en Nueva York, Nueva Jersey y área triestatal, que buscan primer empleo, experiencia local o ingreso extra.

