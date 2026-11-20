Cada mes, millones de personas en Estados Unidos reciben apoyo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que ayuda a los hogares de bajos ingresos a complementar su presupuesto para alimentos. Si recibes este beneficio, saber cuándo llegará el dinero puede ayudarte a organizar tus compras. A continuación, te contamos cómo consultar la fecha de tu depósito de diciembre y qué hogares pueden recibir hasta US$1,023.

La fecha del depósito depende del estado y de los datos de tu caso. Conoce qué hogares pueden recibir el monto máximo y por qué no todos cobran lo mismo (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO PAGAN SNAP EN DICIEMBRE?

Los beneficios de SNAP de diciembre de 2026 no se depositan en una misma fecha para todo Estados Unidos: cada estado administra su calendario y puede asignar el día según el número de caso, el apellido u otros datos del beneficiario. Mientras que algunos realizan los depósitos en una sola jornada, otros los reparten durante varios días.

Estos son algunos casos concretos para diciembre de 2026:

Lugar Fechas y reglas de depósito Estado de Nueva York, fuera de la ciudad de Nueva York Del 1 al 9 de diciembre, según el último dígito del número de caso.

Si termina en 0 o 1, el depósito corresponde al día 1

Las terminaciones del 2 al 9 coinciden con el día del mes. Ciudad de Nueva York Tiene un calendario separado que cambia cada mes.

Los residentes de sus cinco distritos deben consultar su fecha individual. Nueva Jersey Del 1 al 5 de diciembre, según el séptimo dígito del número de caso. Condado de Warren, Nueva Jersey Los depósitos regulares se realizan el 1 de diciembre.

En Nueva Jersey, la distribución por el séptimo dígito del número de caso es la siguiente:

Terminaciones 1 y 2: 1 de diciembre

1 de diciembre Terminaciones 3 y 4: 2 de diciembre

2 de diciembre Terminaciones 5 y 6: 3 de diciembre

3 de diciembre Terminaciones 7 y 8: 4 de diciembre

4 de diciembre Terminaciones 9 y 0: 5 de diciembre

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mantiene un directorio de calendarios de emisión de SNAP para los estados y territorios. Para conocer tu día exacto, consulta el calendario de tu jurisdicción y la información de tu caso. Haz clic aquí para revisarlo.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR HASTA US$1,023?

No todos los beneficiarios pueden recibir hasta US$1,023. Cabe precisar que ese monto es el máximo mensual establecido para un hogar de cuatro personas elegible para SNAP en los 48 estados contiguos y Washington D. C., el cual está vigente del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027, período correspondiente al año fiscal 2027.

Sin embargo, tener cuatro integrantes no garantiza recibir la cantidad completa. La agencia estatal determina el beneficio considerando el tamaño del hogar, sus ingresos y las deducciones permitidas. Por eso, dos hogares con el mismo número de miembros pueden recibir montos diferentes.

A continuación, detallamos cuáles son los máximos mensuales para hogares de hasta cuatro personas:

Integrantes del hogar Máximo mensual 1 US$306 2 US$562 3 US$808 4 US$1,023

Estos valores corresponden a los 48 estados contiguos y Washington D.C. Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses tienen tablas diferentes.

¿Qué requisitos influyen en la elegibilidad?

Además del tamaño del hogar, se evalúan los ingresos, los recursos y los requisitos laborales que correspondan al caso. También existen reglas particulares para hogares con personas de 60 años o más o con discapacidad.

Como referencia federal para un hogar de cuatro personas en los 48 estados contiguos y Washington D. C., la tabla del año fiscal 2027 establece:

Ingreso bruto mensual: US$3,575, antes de las deducciones.

US$3,575, antes de las deducciones. Ingreso neto mensual: US$2,750, después de aplicar las deducciones permitidas.

Estos límites no deben confundirse con el monto del beneficio: cumplir los requisitos de ingresos no significa que recibirás automáticamente US$1,023. La agencia estatal debe evaluar el caso y calcular la cantidad correspondiente.

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