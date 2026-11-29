Alrededor de 36 millones de personas en Estados Unidos reciben cada mes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), según los datos más recientes del Departamento de Agricultura (USDA). Este beneficio permite a las familias de bajos ingresos reforzar su presupuesto para comprar alimentos. Como ese dinero es fundamental para muchos hogares, es lógico que estén atentos a las fechas de depósito. Si vives en Florida, aquí te explicamos cuándo llegará a tu tarjeta EBT el pago de diciembre, según tu número de caso, y cuál es el monto máximo que podrías recibir.

Antes de darte a conocer las fechas exactas de la entrega de cupones SNAP de diciembre de 2026, es importante saber que el calendario de pagos varía según el número de caso de cada hogar, al igual que el monto que se calcula en base a factores como los ingresos, el tamaño de la familia y ciertos gastos deducibles.

Más de 35 millones de personas dependen de SNAP en EE.UU. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO SE DETERMINAN LOS PAGOS SNAP EN FLORIDA?

De acuerdo con el calendario publicado por USDA, en Florida los beneficios SNAP se depositan del 1 al 28 de cada mes de forma escalonada, según los dígitos noveno y octavo del número de caso, y omitiendo el décimo dígito.

Así puedes saber tu número de caso:

En Florida puedes calcular el día exacto de tu pago SNAP usando dos dígitos de tu número de caso. Para ello debes hace lo siguiente:

1. Localiza el 8.º y 9.º dígito de tu número de caso de Florida. No uses el 10.º dígito.

2. Toma el 9.º dígito y luego el 8.º, en ese orden (es decir, léelos “al revés”) para formar un número de dos cifras. Por ejemplo: si tu 8.º dígito es 8 y el 9.º es 9, el número será 98.

3. Busca ese número (00–99) en la tabla oficial de Florida, donde cada rango de dos dígitos se asocia a un día del 1 al 28 de cada mes.

Si los dígitos 9.º y 8.º de tu caso (leyéndolos al revés) forman el número 96 a 99, tus beneficios se depositan el día 28 del mes; si forman un número entre 00 y 03, se depositan el día 1 del mes; si están entre 04 y 06, el día 2, y así sucesivamente de forma escalonada.

Para evitar errores, lo mejor es confirmar tu fecha exacta en la carta de aprobación de tu caso o en la app/web donde consultas tu EBT, ya que allí suele aparecer ya calculado el día fijo de cada mes.

CALENDARIO DE PAGOS SNAP EN FLORIDA SEGÚN TU NÚMERO DE CASO

En Florida, los beneficios de SNAP de diciembre de 2026 se depositan del 1 al 28, según los dígitos 9 y 8 de tu número de caso, leídos en ese orden inverso (sin contar el décimo dígito).

Dígitos (leídos al revés) Fecha de depósito 00–03 Mar. 1 de dic. 04–06 Mié. 2 de dic. 07–10 Jue. 3 de dic. 11–13 Vie. 4 de dic. 14–17 Sáb. 5 de dic. 18–20 Dom. 6 de dic. 21–24 Lun. 7 de dic. 25–27 Mar. 8 de dic. 28–31 Mié. 9 de dic. 32–34 Jue. 10 de dic. 35–38 Vie. 11 de dic. 39–41 Sáb. 12 de dic. 42–45 Dom. 13 de dic. 46–48 Lun. 14 de dic. 49–53 Mar. 15 de dic. 54–57 Mié. 16 de dic. 58–60 Jue. 17 de dic. 61–64 Vie. 18 de dic. 65–67 Sáb. 19 de dic. 68–71 Dom. 20 de dic. 72–74 Lun. 21 de dic. 75–78 Mar. 22 de dic. 79–81 Mié. 23 de dic. 82–85 Jue. 24 de dic. 86–88 Vie. 25 de dic. 89–92 Sáb. 26 de dic. 93–95 Dom. 27 de dic. 96–99 Lun. 28 de dic.

LOS MONTOS QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE SNAP EN FLORIDA

En Florida, los montos máximos mensuales de SNAP vigentes desde el 1 de octubre de 2026 son los mismos que rigen para los 48 estados contiguos y Washington, D.C. El pago real de cada hogar puede ser menor, pues se calcula según ingresos, gastos deducibles y número de integrantes.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes puede recibir hasta US$1,023 al mes, pero no necesariamente obtendrá esa cifra completa: SNAP descuenta parte de los ingresos netos del hogar al calcular el beneficio.

Personas en el hogar Máximo mensual 1 US$306 2 US$562 3 US$808 4 US$1,023 5 US$1,217 6 US$1,463 7 US$1,616 8 US$1,841 9 a 17 US$225 más por cada persona adicional 18 o más US$3,887