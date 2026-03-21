En una ciudad como Nueva York, donde un alquiler en el Bronx, Queens o Brooklyn puede comerse más de la mitad del cheque, saber si calificas a los cupones de alimentos no es un dato menor, es casi una herramienta de supervivencia para muchas familias latinas. Entre la renta, la OMNY Card, la comida del supermercado (que cada vez está más cara en lugares como Key Food, C‑Town o Food Bazaar) y los gastos de los niños, llegar a fin de mes se vuelve un reto constante, incluso para quienes trabajan tiempo completo. Por eso, entender cuánto debes ganar para acceder al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede marcar la diferencia entre vivir con un poco más de respiro o sentir que cada mes es una carrera contrarreloj para no quedarse corto.

Muchas personas dentro de la comunidad hispana en Nueva York —gente que trabaja en construcción, limpieza, restaurantes, delivery o cuidado de personas mayores— viven con la duda de si podrían recibir SNAP. Y lo más llamativo es que, en muchos casos, sí califican… pero no lo saben, nunca han preguntado o asumen que por el simple hecho de “estar trabajando” o ganar un poco más del mínimo ya quedan fuera del programa.

El programa SNAP te recarga saldo en tarjetas EBT. Con dicho monto puedes comprar alimentos (Foto: Freepik)

LOS INGRESOS QUE DEFINEN SI PUEDES RECIBIR SNAP

El programa SNAP (por sus siglas en inglés) está regulado a nivel federal por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y, en Nueva York, por la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado (OTDA, por sus siglas en inglés). Estas entidades fijan los límites de ingreso que determinan quién puede recibir este beneficio y cuánto apoyo podría obtener cada hogar.

Aquí hay un punto clave que muchas personas pasan por alto en la vida diaria: no se trata solo de cuánto entra en la casa, sino de cuántas personas dependen de ese ingreso. Es decir, una cosa es un adulto que vive solo en un cuarto rentado en Corona o Washington Heights y otra muy distinta es un hogar donde padre, madre, hijos y, a veces, hasta abuelos comparten el mismo apartamento. El tamaño de tu hogar cambia completamente la evaluación.

¿CUÁNTO DEBES GANAR SEGÚN EL TAMAÑO DE TU FAMILIA?

Para 2026, estos son los límites aproximados de ingreso bruto mensual para calificar a SNAP en Nueva York:

1 persona: US$1,580

2 personas: US$2,137

3 personas: US$2,694

4 personas: US$3,250

5 personas: US$3,807

Como ves, el margen cambia bastante según el número de integrantes del hogar. Además, es importante recordar que estos montos pueden ajustarse periódicamente por cambios económicos, algo que el sistema federal revisa cada cierto tiempo, sobre todo cuando suben los precios de la comida y el costo de vida en ciudades caras como Nueva York.

EL DETALLE QUE PUEDE QUITARTE (O DARTE) EL BENEFICIO

Ahora bien, aquí viene una de las partes más importantes —y menos entendidas— del proceso: el ingreso bruto no es el único factor que se toma en cuenta.

También se consideran algunos gastos esenciales como vivienda, cuidado de los niños y ciertos costos médicos. En la práctica, esto incluye:

Vivienda (alquiler o hipoteca)

Cuidado infantil (daycare, after-school, niñera formal pagada)

Costos médicos para algunas personas, en especial adultos mayores o personas con discapacidad

Esto significa algo muy concreto: dos familias que ganan lo mismo al mes pueden tener resultados completamente distintos al momento de ser evaluadas. Por ejemplo, una familia que vive en un basement o comparte apartamento y paga menos renta podría recibir un monto diferente a otra que paga un alquiler alto en Jackson Heights o Sunset Park. He visto casos en los que una familia supera ligeramente el límite bruto, pero aun así califica gracias a sus gastos mensuales.

¿POR QUÉ MUCHAS PERSONAS QUEDAN FUERA SIN SABERLO?

Hay un problema silencioso que afecta de forma particular a las comunidades inmigrantes: la desinformación y el miedo. Muchas personas ni siquiera intentan aplicar porque creen que no cumplen con los requisitos, porque piensan que por no hablar bien inglés los van a rechazar, o porque tienen dudas sobre cómo esto podría afectar otros trámites.

Sin embargo, el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos reconoce que una parte importante de los hogares que son elegibles no participa en el programa SNAP. Y esto no siempre es por falta de necesidad; muchas veces se trata de falta de información clara, mitos que se pasan de boca en boca, o la idea de que “eso no es para mí” cuando, en realidad, el programa está diseñado precisamente para apoyar a familias trabajadoras con ingresos limitados.

¿CÓMO SOLICITAR SNAP EN NUEVA YORK PASO A PASO?

Si estás considerando aplicar, el proceso es más accesible de lo que parece desde fuera. En la ciudad de Nueva York, la Administración de Recursos Humanos (HRA, por sus siglas en inglés) es la agencia encargada de manejar las solicitudes de SNAP.

Estos son los pasos básicos para solicitar SNAP en NYC:

Completar la solicitud en línea (puedes hacerlo a través de ACCESS HRA desde tu computadora o celular).

Subir o enviar los documentos requeridos (pruebas de identidad, dirección, ingresos y gastos).

Programar y completar una entrevista, que en muchos casos puede hacerse por teléfono.

Algo importante: puedes iniciar el proceso incluso si no estás completamente seguro de cumplir todos los requisitos. El sistema está diseñado para evaluar cada caso de forma individual, tomando en cuenta tu realidad económica, el tamaño de tu hogar y tus gastos mensuales. Además, en organizaciones comunitarias de barrios como El Barrio, Jackson Heights o el sur del Bronx suele haber personal que ayuda a llenar la solicitud en español.

Los beneficiarios de SNAP reciben dinero virtual cada más para comprar alimentos (Foto: Estado de Texas)

LO QUE REALMENTE CAMBIA PARA LAS FAMILIAS EN 2026

Con el aumento del costo de vida en Estados Unidos —y en especial en una ciudad tan cara como Nueva York— este tipo de ayuda se ha vuelto más relevante que nunca. No se trata solo de comprar comida: SNAP permite liberar parte del ingreso para cubrir otros gastos esenciales como transporte, servicios, ropa para los niños o incluso algún curso o material escolar.

En términos prácticos, para muchas familias latinas este apoyo representa estabilidad. Puede ser la diferencia entre tener que recortar en alimentos a final de mes o poder mantener una dieta más regular, con frutas, vegetales y productos básicos que muchas veces se sienten “de lujo” cuando el dinero no alcanza. No es exagerado decir que, para ciertos hogares, SNAP puede ser el factor que evita caer en una situación financiera mucho más complicada.

¿QUÉ PASA SI TUS INGRESOS CAMBIAN?

Finalmente, hay algo que no debes perder de vista: tu situación económica no es estática, y el programa lo sabe.

Si ya recibes SNAP, estás obligado a reportar cambios en tus ingresos porque estos pueden:

Aumentar o reducir el monto del beneficio que recibes.

Determinar si sigues siendo elegible o si debes salir del programa.

Esto incluye aumentos de sueldo, cambios de trabajo, reducción de horas o la entrada de un nuevo ingreso al hogar. Aunque a veces dé pereza hacer ese tipo de trámites, reportar a tiempo evita problemas más adelante y te permite mantener tus beneficios de forma correcta.

En resumen, entender cómo funcionan estos límites de ingreso y qué gastos se toman en cuenta no solo te da claridad, sino que puede abrirte una puerta que quizá pensabas cerrada. Y cuando se trata de alimentación, de la mesa de tu casa y de la estabilidad de tu familia en Nueva York, vale la pena revisar cada detalle y, al menos, intentar una solicitud para saber con certeza si calificas o no.

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