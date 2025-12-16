Los beneficiarios de SNAP ya pueden saber cuándo obtendrán los pagos directos a sus tarjetas EBT (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)
Los beneficiarios de SNAP ya pueden saber cuándo obtendrán los pagos directos a sus tarjetas EBT (Foto: Estado de Nueva Jersey / USDA)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Enero siempre llega con muchos gastos encima: renta, luz, gas, regreso a clases y el súper del mes, algo que sienten especialmente las familias hispanas que dependen de los cupones de alimentos de para llenar la despensa. Para quienes viven en estados como Florida, Texas, California, Nueva York o Illinois, saber exactamente qué día llega el dinero a la tarjeta EBT es clave para organizar las compras y evitar ir al supermercado o a la tiendita latina de barrio sin saldo disponible.

Por eso aquí se explica cómo queda el calendario oficial de pagos de SNAP para enero de 2026 en todos los estados y territorios de Estados Unidos, con fechas pensadas para que cualquier beneficiario, desde Los Ángeles hasta Miami o Chicago, pueda consultar rápido cuándo le depositan. La información sigue los cronogramas habituales definidos por cada estado bajo la supervisión del USDA y su agencia Food and Nutrition Service (FNS).

Los beneficiarios de SNAP deben saber cuándo le estará llegando sus saldo en sus respectivas tarjetas EBT (Fotos: Freepik / USDA)
Los beneficiarios de SNAP deben saber cuándo le estará llegando sus saldo en sus respectivas tarjetas EBT (Fotos: Freepik / USDA)

SNAP EN ENERO DE 2026: PUNTOS CLAVE PARA HISPANOS

Todos los estados mantienen su esquema mensual regular de depósitos en la tarjeta EBT, que la mayoría de los beneficiarios hispanos usa para comprar en supermercados grandes como Walmart, H‑E‑B, Target o cadenas latinas y pequeñas bodegas del vecindario. Las fechas exactas varían según el lugar de residencia y los criterios internos de cada estado, por lo que una familia en Houston, por ejemplo, puede recibir el pago en días distintos a una familia en Los Ángeles o en el Bronx, aun cuando todos cobren SNAP.

Algunos estados concentran los pagos en pocos días, mientras que otros los extienden a lo largo de casi todo el mes, algo que suele generar dudas en comunidades hispanas que trabajan por horas, envían remesas y necesitan planificar cada dólar. Revisar el calendario con atención evita confusiones y ayuda a decidir en qué día hacer la compra grande del mes y cuándo hacer compras pequeñas de reposición.

TABLA DE PAGOS POR ESTADO PARA ENERO DE 2026

A continuación, el calendario de pagos de SNAP de enero de 2026 en todos los estados y territorios de Estados Unidos, útil para beneficiarios hispanos que viven en zonas con alta presencia latina como Florida, Texas, California, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada:

Estado / TerritorioFechas de pago de SNAP en enero de 2026
Alabama4 al 23 de enero
Alaska1 de enero
Arizona1 al 13 de enero
Arkansas4 al 13 de enero
California1 al 10 de enero
Colorado1 al 10 de enero
Connecticut1 al 3 de enero
Delaware2 al 23 de enero
Distrito de Columbia1 al 10 de enero
Florida1 al 28 de enero
Georgia5 al 23 de enero
Guam1 al 10 de enero
Hawái3 al 5 de enero
Idaho1 al 10 de enero
Illinois1 al 20 de enero
Indiana5 al 23 de enero
Iowa1 al 10 de enero
Kansas1 al 10 de enero
Kentucky1 al 19 de enero
Luisiana1 al 23 de enero
Maine10 al 14 de enero
Maryland4 al 23 de enero
Massachusetts1 al 14 de enero
Michigan3 al 21 de enero
Minnesota4 al 13 de enero
Misisipi4 al 21 de enero
Misuri1 al 22 de enero
Montana2 al 6 de enero
Nebraska1 al 5 de enero
Nevada1 al 10 de enero
Nuevo Hampshire5 de enero
Nueva Jersey1 al 5 de enero
Nuevo México1 al 20 de enero
Nueva York (estado)1 al 9 de enero*
Carolina del Norte3 al 21 de enero
Dakota del Norte1 de enero
Ohio2 al 20 de enero
Oklahoma1 al 10 de enero
Oregón1 al 9 de enero
Pensilvania3 al 14 de enero
Puerto Rico4 al 22 de enero
Rhode Island1 de enero
Carolina del Sur1 al 19 de enero
Dakota del Sur10 de enero
Tennessee 1 al 20 de enero
Texas1 al 28 de enero
Utah5, 11 y 15 de enero
Vermont1 de enero
Islas Vírgenes de EE. UU.1 de enero
Virginia1 al 7 de enero
Washington1 al 20 de enero
Virginia Occidental1 al 9 de enero
Wisconsin1 al 15 de enero
Wyoming1 al 4 de enero

*En Nueva York, la ciudad de NYC utiliza un calendario distinto basado en el último dígito del número de caso.

¿POR QUÉ TU PAGO PUEDE CAER EN DÍAS DISTINTOS?

Algo que siempre conviene recordar, sobre todo en comunidades hispanas donde varias personas de una misma familia reciben beneficios, es que estos rangos no significan que todos cobran el mismo día. Cada estado define la fecha exacta según criterios internos, como el último dígito del número de caso, el número del Seguro Social o la primera letra del apellido, por lo que incluso vecinos del mismo edificio en ciudades como Miami, Dallas o Los Ángeles pueden recibir su depósito en días diferentes.

Si recién te mudaste de estado o cambiaste de dirección dentro de la misma ciudad, conviene revisar si tu fecha de depósito cambió, ya que el calendario se basa siempre en las reglas del estado en el que vives actualmente.

ESTADOS CON PAGOS A LO LARGO DE CASI TODO EL MES

Lugares con mucha población hispana como Florida, Texas, Alabama y Georgia extienden los pagos por más de tres semanas, lo que significa que puedes ver depósitos desde el primer tramo del mes hasta casi el final. Esto suele generar confusión en zonas latinas de Miami, Houston, Orlando, San Antonio o Atlanta, pero es totalmente normal dentro del sistema SNAP y no implica retrasos ni problemas con el beneficio.

En estos estados, es importante no alarmarse si algún vecino ya recibió el pago y tú no, porque el orden de los depósitos depende del número de caso y otros datos internos, no del origen étnico ni del idioma que hables en casa.

ESTADOS CON PAGOS CONCENTRADOS EN POCOS DÍAS

En contraste, estados como Alaska, Vermont, Rhode Island o Dakota del Norte hacen el depósito en una sola fecha, lo que facilita planificar el súper pero también exige estar más atento al movimiento en la tarjeta EBT. En estos lugares, si el pago no aparece ese día, sí es recomendable revisar de inmediato el estado del beneficio en la app o portal oficial, o llamar a la línea de atención del programa, especialmente si vives en comunidades rurales donde el supermercado grande queda lejos.

Para quienes viven en estados del noreste o del centro del país y deben manejar varios kilómetros hasta el mercado, revisar el saldo en la tarjeta EBT antes de salir de casa evita viajes innecesarios y gastos extra en gasolina.

Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)
Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta EBT (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC