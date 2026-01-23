En Florida, donde miles de familias hispanas dependen de SNAP para completar su lista del supermercado, los cambios que entrarán en vigor esta primavera están generando gran expectación. No solo porque se trata de una de las ayudas más utilizadas por trabajadores, madres solteras y adultos mayores de bajos ingresos, sino porque el acceso a ciertos productos que forman parte del día a día —como refrescos o dulces— pronto se verá limitado. A lo largo de los últimos años, los programas de asistencia alimentaria en Estados Unidos, y especialmente en zonas con alta población latina como Miami, Orlando y Tampa, se han convertido en un salvavidas para quienes enfrentan el alto costo de la vida. SNAP, conocido tradicionalmente como el sistema de “cupones de alimentos”, no solo representa un apoyo económico, sino también una herramienta crítica para evitar el hambre y mejorar la nutrición en los hogares más vulnerables.

A partir de abril de 2026, el estado aplicará una modificación importante que ya empieza a generar debate entre beneficiarios, comercios y organizaciones sociales que atienden a la comunidad hispana en todo el territorio.

¿QUÉ CAMBIA EN SNAP FLORIDA DESDE ABRIL DE 2026?

Desde el 20 de abril de 2026, las personas que reciben beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida ya no podrán comprar ciertos productos considerados poco nutritivos. Así lo confirmó el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), la agencia estatal encargada de administrar el programa.

Esta modificación forma parte de la política Healthy SNAP, cuyo objetivo es reorientar el uso de los beneficios hacia alimentos más saludables y frescos, reduciendo el consumo de productos ultraprocesados que contribuyen a la obesidad y la diabetes, dos problemas de salud pública frecuentes en comunidades latinas del sur del estado.

ALIMENTOS QUE YA NO SE PODRÁN COMPRAR CON SNAP

De acuerdo con la información oficial del DCF, los beneficios de SNAP dejarán de cubrir los siguientes productos:

Refrescos o bebidas gaseosas azucaradas

Bebidas energéticas

Dulces

Postres ultraprocesados y de larga duración

En resumen, se trata de productos con alto contenido de azúcar añadida y bajo valor nutricional, los cuales durante años han estado disponibles dentro del programa.

Las bebidas gaseosas ya no podrán ser compradas en Florida con los beneficios de SNAP (Foto: Freepik)

¿POR QUÉ FLORIDA TOMÓ ESTA DECISIÓN?

El estado explica que el cambio busca reforzar el propósito original de SNAP: facilitar el acceso a alimentos nutritivos. Además, pretende reducir los altos índices de enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación. Desde mi experiencia cubriendo políticas públicas, este tipo de decisiones suelen dividir opiniones. Algunos celebran el enfoque en la salud pública, mientras otros lo interpretan como una restricción de la libertad de elección para quienes más necesitan apoyo económico.

En cualquier caso, Florida cuenta con el respaldo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para aplicar esta iniciativa piloto, que podría convertirse en modelo para otros estados con alta presencia de inmigrantes latinoamericanos.

ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SEGUIRÁN PERMITIDOS

Aunque varias categorías de alimentos saldrán del programa, los beneficiarios de SNAP en Florida seguirán pudiendo comprar:

Agua con gas natural o con sabor natural (como LaCroix, Waterloo, Polar o Bubly)

Bebidas con más del 50% de jugo o menos de 5 gramos de azúcar añadida

Café y té

Bebidas deportivas como Gatorade o Powerade

Productos horneados frescos

Es importante destacar que los productos horneados frescos, como el pan artesanal o los pasteles elaborados en panaderías locales, no se consideran ultraprocesados, una distinción clave para muchos negocios hispanos que dependen de sus ventas en vecindarios como Westchester, Hialeah o Kissimmee.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS SUPERMERCADOS Y TIENDAS?

La medida también afectará a los comercios minoristas. Los supermercados y tiendas que aceptan SNAP, desde grandes cadenas como Publix y Walmart hasta bodegas latinas y tiendas familiares, deberán actualizar sus sistemas de punto de venta para bloquear automáticamente la compra de los artículos restringidos.

El DCF informó que los locales recibirán capacitaciones específicas para preparar a su personal en la atención al cliente, especialmente para resolver dudas en español, algo esencial en comunidades donde buena parte de los usuarios hispanos aún enfrentan barreras lingüísticas.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA MEDIDA?

Florida recibió la aprobación del USDA en agosto de 2025 para implementar estos cambios durante un período de prueba de dos años. La autorización comenzó formalmente el 1 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el estado desea continuar con la política Healthy SNAP más allá de esa fecha, deberá presentar una nueva solicitud antes del 30 de junio de 2027.

Esta transición marca un paso importante hacia una discusión nacional sobre el papel del SNAP y su impacto en la salud pública, en un estado donde las diferencias entre acceso, cultura y nutrición se cruzan de forma particular.

Los beneficios SNAP son vitales para millones de personas en Estados Unidos (Foto: Gobierno de Texas)

