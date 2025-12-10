En estos últimos meses muchas personas buscan información sobre los beneficios tecnológicos disponibles para hogares de bajos ingresos, especialmente quienes ya reciben el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Y es lógico porque en estos tiempos cada dólar cuenta y nunca está de más obtener un apoyo adicional. La buena noticia es que el mencionado programa no solo te da comida, sino también abre puertas a gracias adicionales que pueden mejorar la comunicación diaria.

Entre ellos está Lifeline, una iniciativa federal administrada por la Federal Communications Commission (FCC) que ofrece descuentos en servicios telefónicos e incluso dispositivos inteligentes como modelos de iPhone gratuitos o con un costo muy reducido. Es un beneficio que suele pasar desapercibido, pero que puede marcar una diferencia importante. ¿Te imaginas tener un equipo sin pagar de tu bolsillo o solo aportando unos cuantos dólares?

Los beneficiarios de SNAP pueden acceder a un programa para obtener equipos con descuento o gratis, incluyendo algunos iPhone (Foto: Freepik / USDA)

¿QUÉ ES EL PROGRAMA LIFELINE?

El programa Lifeline se creó para que los hogares de bajos ingresos puedan mantenerse conectados, algo que es vital en la actualidad. Ofrece un descuento mensual para servicios de telefonía o internet, y muchos proveedores certificados ofrecen un teléfono inteligente como parte del paquete, entre ellos diferentes versiones de iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8 o modelos similares. Menciono dichos teléfonos porque son los más comunes de la manzanita, ya que, como es lógico, los más modernos cuestan a veces un ojo de la cara.

Lo más práctico es que quienes reciben SNAP califican automáticamente. Esto evita trámites adicionales y elimina la necesidad de demostrar ingresos por separado.

¿CÓMO SOLICITAR UN IPHONE GRATIS A TRAVÉS DE LIFELINE?

El proceso es bastante directo, y puede completarse en línea. Aquí un resumen claro:

1. Verificar elegibilidad

Califican automáticamente quienes participan en:

SNAP

Medicaid

SSI (Supplemental Security Income)

Sección 8 de Vivienda Pública Federal

Beneficios para veteranos (Pensión o Prestación para Sobrevivientes)

2. Elegir un proveedor autorizado

Entre los más conocidos están:

AirTalk Wireless

TAG Mobile

Cintex Wireless

3. Completar la solicitud en línea

Generalmente se pide un documento que confirme la participación en SNAP u otro programa calificado.

4. Recibir el dispositivo en el domicilio

Una vez aprobado, el proveedor envía el teléfono directamente al solicitante.

SNAP es un programa de ayuda federal administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Foto: AFP)

ELEGIR EL PROVEEDOR ADECUADO

Después de verificar la elegibilidad, el siguiente paso es ingresar el código postal en la página del proveedor. Esto permite ver qué modelos están disponibles en tu zona, ya que las ofertas cambian según los envíos, inventarios y acuerdos de cada empresa.

El formulario suele ser sencillo. Se completan datos básicos y se sube una copia del documento que confirme la participación en SNAP, Medicaid, SSI o cualquier otro programa calificado.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD?

Cuando el proveedor revisa y aprueba la información, el dispositivo se envía directamente al hogar del solicitante. Junto al teléfono llega la tarjeta SIM y las instrucciones de activación del servicio subsidiado por Lifeline, que incluye llamadas, mensajes y datos móviles.

En ocasiones, si hay inventario de modelos más recientes —como iPhone 11 o iPhone 12—, estos pueden estar disponibles por un copago reducido. Esto depende totalmente del proveedor y del stock del momento. De todas formas, estarás ahorrando una parte sumamente importante.

OTROS PROGRAMAS QUE TAMBIÉN CALIFICAN

Además de SNAP, estos programas facilitan el acceso inmediato al beneficio:

Medicaid

SSI (Supplemental Security Income)

Programa de Vales de Vivienda Sección 8

Beneficios de Veteranos (Pensión o Sobrevivientes)

Ingresos dentro del límite federal aplicado por la FCC

