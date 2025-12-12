Actualmente, 42 millones de personas con ingresos iguales o inferiores al umbral de pobreza en Estados Unidos son beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuyo objetivo es ayudarlas a comprar alimentos que, de otro modo, no podrían costear. Debido a que varios de los beneficiarios hacen un mal uso del monto que se les deposita mensualmente, al adquirir productos poco saludables como refrescos, papas fritas, golosinas y bocadillos, seis estados se sumaron a la lista de doce que ya restringen el uso del programa en la compra de comida poco saludable. ¿De cuáles se trata? A continuación, te lo comentamos

Para ser beneficiario del SNAP, una persona debe tener ingresos anuales de US$15,060 o US$30,000 si es una familia de cuatro integrantes; dependiendo de esos montos, la prestación mensual máxima que recibirán será de US$292 y hasta US$975, respectivamente. Vale precisar que muchos hogares también pueden obtener ese derecho si tienen hijos dependientes, son personas con alguna discapacidad o tienen 60 años o más.

Los beneficiarios del SNAP reciben un depósito de dinero en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (Foto: Pixabay)

LOS SEIS ESTADOS QUE IMPEDIRÁN GASTAR EL DINERO DEL SNAP EN ALIMENTOS POCO SALUDABLES

Tras la aprobación, por parte del gobierno federal, de seis nuevas exenciones estatales para la elección de alimentos del SNAP, los estados de Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee modificarán la definición legal de “alimentos para comprar”, a fin de impedir que los beneficiarios de dicho programa gasten el dinero en comida considerada poco saludable como refrescos y golosinas.

La medida busca recuperar el “verdadero propósito del SNAP que es la nutrición”. “Son pasos audaces e históricos para revertir la epidemia de enfermedades crónicas [ligadas a la mala nutrición] que se ha arraigado en este país durante demasiado tiempo”, señaló la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

Por su parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo que las exenciones otorgan una opción a los estados para proteger a los niños de “los peligros de los alimentos altamente procesados”.

De esta forma, estos seis estados se unen a Arkansas, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y West Virginia. Ahora son 18 los que no permitirán que quienes forman parte del programa compren alimentos que perjudican su salud. La mayoría de ellos pondrá en vigencia las prohibiciones desde 2026.

El SNAP permite que las familias de bajos recursos accedan a alimentos nutritivos y lleven una dieta balanceada a lo largo del mes (Foto: Pixabay)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL SNAP

El monto de este programa, que ayuda a personas y familias de bajos ingresos a comprar alimentos nutritivos, se deposita en una tarjeta de beneficios electrónicos (EBT) para ser usado como una tarjeta de débito.

Con el dinero depositado en tu cuenta puedes compra cualquier alimento que se venda en un supermercado, incluidos refrescos, papas fritas, golosinas y bocadillos (algunos estados como los mencionados en los párrafos anteriores optaron por controlar la compra de comida poco saludable).

¿Qué cosas sí puedes comprar con la tarjeta EBT en Estados Unidos?

De acuerdo con el Servicio de Alimentos y Nutrición de Estados Unidos, la tarjeta EBT sirve para adquirir cualquier alimento para el hogar como:

Frutas y verduras.

Carne, aves y pescado.

Productos lácteos.

Pan y cereales.

Otros alimentos como aperitivos y bebidas no alcohólicas.

Semillas y plantas, que producen alimentos para el consumo del hogar.

Las nuevas reglas de SNAP en algunos estados verificarán si los beneficiarios compran alimentos saludables (Foto: Freepik)

¿Qué no puedes comprar con la tarjeta EBT en Estados Unidos?

El SNAP es muy estricto sobre la naturaleza de las compras de sus beneficiarios. Por ello, está prohibido adquirir los siguientes productos:

Cerveza, vino, licor, cigarrillos o tabaco.

Vitaminas, medicamentos y suplementos (si un artículo tiene una etiqueta de información sobre suplementos, se considera un suplemento y no es elegible para comprarlo con SNAP).

Animales vivos (excepto marisco, pescado sacado del agua y animales sacrificados antes de recogerlos en la tienda).

Alimentos calientes en el punto de venta.

Cualquier artículo no alimentario: alimentos para mascotas, artículos de limpieza (productos de papel y otros artículos para el hogar), artículos de higiene y cosméticos.

