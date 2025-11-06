Muchas familias en Estados Unidos están más pendientes que nunca de las noticias sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y no es para menos. Los pagos de los cupones de alimentos se han convertido en una ayuda esencial para millones de hogares, especialmente en momentos de incertidumbre económica y con el cierre parcial del gobierno afectando varios servicios federales.

En los últimos días, las dudas sobre si se harían los pagos de noviembre habían crecido. Algunos estados incluso advirtieron que los beneficios podrían verse recortados a la mitad o, en el peor de los casos, no llegar a tiempo. Pero finalmente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que sí se pagará este mes, aunque con una reducción diferente a la que se había anunciado inicialmente.

SNAP es un programa de ayuda federal administrado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Foto: AFP)

ESTÁ CONFIRMADO EL PAGO DE SNAP, PERO CON UNA REDUCCIÓN

Según confirmó Patrick Penn, responsable de los servicios de alimentación y nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las asignaciones máximas del SNAP se reducirán en un 35%, y no en un 50% como se había indicado hace unos días. En términos simples, esto significa que los beneficiarios recibirán hasta el 65% de sus pagos habituales durante noviembre de 2025.

¿POR QUÉ SE MODIFICÓ LA REDUCCIÓN?

De acuerdo con información del Departamento de Justicia, el USDA detectó un error en los cálculos iniciales realizados a principios de la semana. Después de revisar los datos, el gobierno federal emitió nuevas directrices a los estados para ajustar los beneficios y garantizar que se aplicara la reducción correcta.

Esto ocurrió tras varios días de confusión y protestas de diferentes organizaciones, que alertaron sobre el impacto que una reducción del 50% tendría en los hogares de bajos ingresos.

Una reducción del 35% sigue siendo un golpe duro, especialmente para quienes dependen casi por completo de los beneficios del SNAP para alimentar a sus familias. Pero, teniendo en cuenta la complejidad de la situación, recibir el 65% de la ayuda es mejor que perderla por completo, como se temía hace solo unos días.

El SNAP da apoyo alimentario a residentes de bajos ingresos y personas con discapacidades que viven con ingresos fijos (Foto: AFP)

¿POR QUÉ HAY TANTOS CONFILICTOS CON EL PAGO DE SNAP?

El cierre del gobierno federal alcanzó su día 37 este jueves 6 de noviembre, convirtiéndose en el más largo de la historia de Estados Unidos. Este tipo de interrupciones no solo afectan a los trabajadores federales, sino también a programas sociales como el SNAP, el WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños) y otras ayudas de emergencia que dependen del presupuesto federal.

Mientras el Congreso y la Casa Blanca siguen sin llegar a un acuerdo, los departamentos deben recurrir a fondos de reserva y decisiones judiciales para mantener activos los programas más sensibles.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.