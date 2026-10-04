La ciudad de Nueva York se prepara para una semana marcada por el tiempo seco y estable después de un domingo en el que los cielos permanecieron mayormente nublados y se registraron algunas áreas de llovizna durante la tarde y la noche. La jornada de hoy, con una temperatura máxima de 17° y una mínima de 13°, dio paso a la formación de niebla en horas de la madrugada, aunque sin acumulados de lluvia significativos.

A partir del lunes, el panorama cambia de forma notable. Según el pronóstico de AccuWeather, las nubes irán cediendo para dar paso al sol, marcando el inicio de un periodo prolongado de tiempo seco que se extenderá durante varios días. La temperatura máxima alcanzará los 20°, mientras que la mínima descenderá hasta los 9°, con vientos del oeste-noroeste de unos 15 km/h.

El lunes y el martes estarán marcados por el sol y temperaturas de entre 17° y 20°, con mínimas que bajarán hasta los 9°. (Foto referencial: Pixabay)

Una semana dominada por el sol y temperaturas agradables

Se espera que el martes la situación sea parecida: abundante sol y una máxima de 17°, con una mínima que se mantendrá en 9°. El miércoles, el cielo estará completamente despejado y las temperaturas subirán ligeramente hasta los 20° durante el día y 14° por la noche, con vientos más suaves del sur-suroeste.

El jueves se perfila como el día más agradable de toda la semana. Con una máxima de 23° y una mínima de 14°, el cielo estará mayormente soleado, con vientos del oeste de 15 km/h. El viernes seguirá la misma línea, con sol predominante, una máxima de 21° y una mínima de 14°.

El jueves será el día más cálido de la semana, con 23° y cielos mayormente soleados. (Foto referencial: Pixabay)

El fin de semana llega con más nubes pero sin lluvias

El sábado, aunque el sol seguirá presente, comenzarán a aparecer algunas nubes con una máxima de 20° y una mínima de 13°. Será lo previo de lo que llegará el domingo, cuando el cielo se cubra por completo y la máxima se mantenga en 20°, pero con una mínima más alta, de 15°. El índice UV bajará a 1.0, considerado bajo, y los vientos soplarán del este a unos 15 km/h.

A pesar de la mayor nubosidad del fin de semana, las probabilidades de lluvia se mantendrán muy bajas, con apenas un 10% para el domingo, lo que confirma que la ciudad disfrutará de una semana prácticamente libre de precipitaciones, algo que no siempre ocurre en esta época del año.

Los neoyorquinos pueden esperar una semana ideal para actividades al aire libre, con temperaturas propias del otoño, cielos mayormente despejados y sin amenazas de lluvia relevantes hasta el próximo fin de semana.