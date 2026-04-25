Si estás buscando una oportunidad de crecimiento en Nueva York , es necesario que tomes en cuenta el reciente anuncio del sector salud de la ciudad. Sucede que los hospitales públicos de la Gran Manzana lanzaron una convocatoria para cubrir diversas posiciones esenciales. Desde roles administrativos hasta asistenciales, estas vacantes son una buena oportunidad para mejorar tus ingresos económicos. En esta nota, te detallaré todo lo necesario para que prepares tu solicitud y envíes tu postulación.

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El encargado de dar a conocer esta nueva oferta de puestos laborales es el sistema público NYC Health + Hospitals. Lo llamativo es que los distintos puestos ofrecidos están disponibles en diversas instalaciones de la ciudad.

Cuáles son los puestos ofrecidos por el NYC Health + Hospitals

OPERADOR DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

La vacante (JOB ID 134606) está disponible en la sede Queens Hospital Center, una de las instituciones más relevantes del sistema hospitalario del distrito en mención. Si eres seleccionado, desempeñarás funciones clave de movilidad .

Tu función principal será operar distintos vehículos (camionetas, camiones y autobuses) para trasladar materiales o empleados entre los diferentes centros de trabajo. El cargo ofrece un salario anual de $46,411 y un horario establecido de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Para el puesto de operador de vehículos ofrecen un sueldo anual de $46,411. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ASISTENTE DE SERVICIO

Este puesto (JOB ID 134572) está diseñado para tareas de logística y asistencia operativa dentro del NYC Health + Hospital/Carter.

Si eres elegida para cubrir esta vacante, entre tus responsabilidades principales destacan el traslado de equipo a distintas áreas, la verificación de entregas y el apoyo en carga y descarga de suministros. Accederás a un salario anual de $46,798 y un horario de trabajo de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

ASISTENTE DE SERVICIO DE ALIMENTOS

En este puesto laboral (JOB ID 134136), deberás preparar las bandejas de alimentos según las dietas que necesitan los pacientes, distribuirlas y recogerlas. Cumpliendo estas funciones percibirás un ingreso anual de $46,798, en un horario establecido de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Eso sí, de ser aceptada tu solicitud, trabajarás en NYC Health + Hospitals/Bellevue, considerado como el hospital público más antiguo de los Estados Unidos.

Una de las vacantes disponibles en este sistema público de salud de Nueva York es asistente de servicio de alimentos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Requisitos para postular a las vacantes disponibles en NYC Health + Hospitals

Si estás interesado, solo tendrás que acceder al listado completo de puestos mediante el sitio web oficial de esta institución e ingresar el código identificar del puesto (JOB ID) en el buscador del portal. De esa manera, localizarás la oferta con una mayor rapidez.

Eso sí, tienes que leer los requisitos detallados de cada vacante disponible; algunos casos no exigen experiencia previa, pero te solicitarán habilidades específicas o documentos, tales como licencia de conducir vigente.

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