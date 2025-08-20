El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció una actualización que endurece los procesos de solicitud de ciertos beneficios migratorios, incluida la naturalización. A partir del 19 de agosto de 2025, la agencia federal aplicará una revisión más estricta de redes sociales con el objetivo de identificar posibles vínculos con organizaciones o ideologías consideradas “antiestadounidenses”.

¿Qué significa la nueva regla de USCIS?

Según el organismo, el análisis de perfiles en plataformas como Facebook, Instagram o X (antes Twitter) se realizará con mayor detalle y podría derivar en la negación de solicitudes. La medida aplica en todos los trámites que impliquen un “ejercicio de discreción”, como el parole, la ciudadanía, la residencia por inversión (EB-5) y otros beneficios migratorios.

Según USCIS, cualquier actividad considerada antiestadounidense en redes será un factor negativo para aprobar beneficios migratorios. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock / Evgenia Parajanian

El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, fue contundente al justificar la medida: “Los permisos migratorios son un privilegio y no un derecho. No deben dársele a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, declaró a Breitbart News.

¿Qué revisarán en las redes sociales?

La nueva regla señala que se prestará especial atención a quienes:

Respalden, promuevan o apoyen grupos terroristas.

Se solidaricen con ideologías contrarias a Estados Unidos.

Difundan mensajes antisemitas o actividades consideradas “antiamericanas”.

Estas acciones, de acuerdo con USCIS, constituirán un factor negativo contundente que podrá usarse para negar la admisión o rechazar la elegibilidad en las solicitudes.

A quiénes afecta la disposición

La medida se aplicará a todas las peticiones migratorias, no solo a la ciudadanía. El Departamento de Estado (DOS) ya había adelantado en mayo pasado que reforzaría la investigación en redes sociales de estudiantes extranjeros de intercambio, pidiendo incluso que los perfiles estuvieran públicos y no privados para poder ser revisados.

En abril, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también advirtió que examinaría cuentas de internet de solicitantes de visas estudiantiles, con un enfoque particular en detectar actividad antisemita.

USCIS aplicará esta medida en diversos procesos, desde la naturalización hasta visas de estudiantes e inversionistas. | Crédito: shorelineimmigration.com

Impacto en otros procesos migratorios

El nuevo manual de políticas incluye ejemplos claros. En el caso de las solicitudes EB-5,para inversionistas y empresarios extranjeros, USCIS podrá aplicar el criterio discrecional si se detectan fraudes, engaños, falsas representaciones o vínculos con actividades delictivas que representen una amenaza al interés nacional.

De esta manera, USCIS amplía la vigilancia sobre quienes buscan un beneficio migratorio en Estados Unidos. La medida se enmarca en las políticas migratorias impulsadas bajo la administración de Donald Trump, que buscan ejercer un control más severo sobre los solicitantes y garantizar, según las autoridades, que solo sean admitidas personas que no representen un riesgo para la seguridad del país.

