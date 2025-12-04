Solicitar una visa H-1B, la categoría que permite a trabajadores altamente calificados emplearse en Estados Unidos, será más complicado a partir de ahora. El gobierno estadounidense anunció un endurecimiento inmediato en el proceso de evaluación, centrando los nuevos controles en dos elementos clave de cada solicitante.

Según la nueva directriz, hecha pública por Reuters y enviada a todas las misiones consulares, los oficiales deberán revisar minuciosamente la experiencia laboral de cada aspirante para identificar trabajos o funciones relacionadas con áreas como misinformation, disinformation, content moderation, fact-checking, compliance y online safety. Esa revisión se aplicará tanto en el currículum como en el perfil de LinkedIn, y también incluirá a familiares que viajen con el solicitante.

Solicitar la visa H-1B en EE.UU. será más estricto al analizar el currículum y la actividad en LinkedIn. | Crédito: Shutterstock

El objetivo, de acuerdo con las instrucciones oficiales, es verificar si el trabajador ha participado en actividades que puedan interpretarse como “censura” o intentos de censurar discurso protegido dentro de EE.UU. De encontrarse indicios de ello, los oficiales deberán considerar la solicitud como inelegible bajo el marco de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esta actualización impacta directamente a los solicitantes H-1B, tanto quienes aplican por primera vez como quienes renuevan, debido a que suelen desempeñarse en sectores tecnológicos o en compañías de redes sociales y servicios financieros. La administración considera que estos entornos pueden relacionarse con actividades que, a su criterio, podrían estar vinculadas a la supresión de expresión protegida.

| Crédito: iStock

Las autoridades han enfatizado que no permitirán que extranjeros trabajen en roles que pudieran “silenciar” a ciudadanos estadounidenses. La política se enmarca dentro de una postura más amplia enfocada en reforzar lo que el gobierno define como la protección de la libertad de expresión.

Con estos cambios, el proceso para obtener una visa H-1B se vuelve más estricto y más detallado. Y, por primera vez, el currículum y el perfil de LinkedIn de cada solicitante pasan a ser piezas centrales en la decisión final.