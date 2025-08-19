Un ciudadano colombiano que solicitaba la green card en Miami fue interceptado por oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), tras una revisión de antecedentes en la sede de Kendall. La consulta en el sistema arrojó datos que provocaron la intervención inmediata de ICE.

De acuerdo con lo publicado por USCIS en su cuenta oficial de X, los agentes descubrieron que el solicitante tenía una orden final de expulsión emitida en julio de 2004.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen con la frase: “Las green cards son para quienes cumplen la ley, no para quienes la infringen.”

Tras confirmar la información, la agencia coordinó con ICE para proceder con la detención. (Foto: @uscis / X)

Tras confirmar los antecedentes, los oficiales de USCIS contactaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para coordinar la detención del ciudadano colombiano.

La Nación informa que, para saber si una persona tiene una orden de deportación vigente en Estados Unidos, existen varios mecanismos oficiales.

El primero es solicitar los registros migratorios mediante la Freedom of Information Act (FOIA), lo que permite acceder a la información que las autoridades tienen archivada sobre el caso.

Existen distintas formas de verificar si una persona tiene una orden de deportación vigente, como solicitar los registros migratorios vía FOIA, consultar en la EOIR o acudir a un abogado de inmigración.. (Foto referencial)

Otra alternativa es comunicarse directamente con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) llamando al 1-800-898-7180. Allí, con el número de extranjero (A-number), es posible conocer el estado actual del proceso migratorio.

Finalmente, se recomienda acudir a un abogado especializado en inmigración, quien puede revisar los antecedentes, confirmar si existe una orden activa y orientar sobre las posibles soluciones legales disponibles.

Así afectan las nuevas políticas migratorias de EE. UU. a miles de latinos en 2025

En 2025, las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos endurecieron el acceso a asilo y la regularización, con cierres temporales de herramientas como CBP One y demoras prolongadas que afectan a miles de migrantes latinos.

El miedo a redadas y deportaciones lleva a muchos a evitar hospitales, escuelas y espacios públicos, afectando incluso a quienes tienen estatus temporal.

Aunque la deportación es un proceso serio, existen alternativas legales como apelaciones, alivios migratorios o ajustes de estatus, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes. (Foto: Sgto. Walker Pino / US Department of Defense / AFP) / SGT. WALKER PINO

El endurecimiento también genera consecuencias económicas y políticas: sectores como la agricultura enfrentan escasez de mano de obra, mientras crecen las protestas y los debates legislativos.

Iniciativas como la Dignity Act intentan ofrecer vías legales alternativas, pero el clima general sigue marcado por la incertidumbre y la presión contra las comunidades migrantes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!