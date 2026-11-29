A contados días de iniciar diciembre, las autoridades migratorias de Estados Unidos han brindado un importante aviso a los extranjeros que pretenden tramitar una Green Card. Desde el último mes del presente año, los solicitantes tienen que cumplir con dos nuevos requisitos para evitar inconvenientes en sus procesos. ¿De cuáles se tratan? Sigue leyendo esta nota informativa.

Cuáles son los nuevos requisitos de la Green Card que entrarán en vigor desde diciembre

Se tratan de dos requisitos que todo solicitante de Green Card debe prestar atención. (Crédito: Magnific)

Según una reciente información de Newsweek , desde el mes indicado, cada solicitante de Green Card tendrá que usar la versión actualizada de la solicitud de documento de viaje revisado y acatar las nuevas tarifas para el programa de inversionistas inmigrantes EB-5.

Eso sí, cada requisito cuenta con una fecha para que entre en vigor y con ciertas condiciones puntuales que se explicarán a continuación.

NUEVO FORMULARIO I-131

Desde el 21 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) exigirá a los tramitantes de Green Card que usen la versión revisada de este formulario, conocida como “Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal y Registros de Entrada y Salida” .

Entonces, cuando llegue la fecha indicada, el extranjero tendrá que presentar la edición 22/04/26, sea por vía electrónica o con matasellos. De no realizarlo, la dependencia rechazará la solicitud.

Se trata de un cambio importante para los inmigrantes que tienen en trámite el Formulario I-485 para ajustar su estatus a residente permanente legal.

Ahora pueden presentar el Formulario I-131 para solicitar un permiso de reingreso anticipado (Advance Parole), incluso si se encuentran en el extranjero mientras sus trámites siguen pendientes.

Eso sí, el Advance Parole no es una visa ni garantiza el reingreso a los EE. UU. En ese sentido, los oficiales del CBP tienen la última palabra si permiten el acceso en el punto de entrada.

NUEVAS TARIFAS DEL PROGRAMA EB-5

Los inversionistas inmigrantes del programa EB-5 tendrán que ajustarse a estas nuevas tarifas que son más elevadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Tras una norma final publicada en el Registro Federal a fines de septiembre, los inversionistas inmigrantes del programa EB-5 estarán en la obligación de pagar tarifas gubernamentales más altas desde el 30 de noviembre. A continuación te comparto algunos montos actualizados.

La tasa de presentación del Formulario I-526 tendrá un nuevo precio de $7,615.

El Formulario I-526E inicial tendrá un costo de $7,850, más $1,100 para el Fondo de Integridad EB-5.

El Formulario I-829 tendrá un nuevo precio de $5,000.

La tarifa de presentación del Formulario-I-527 tendrá un costo de $10,030.

Es importante añadir que los montos mínimos de inversión rigen desde $800,000 hasta $1.05 millones. Se prevé que estos montos se ajusten por inflación por primera vez desde el 1 de enero de 2027.