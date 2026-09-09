En Estados Unidos, muchos trabajadores inmigrantes enfrentan explotación e intimidación en sus centros laborales cuando algunos empleadores utilizan prácticas relacionadas con su estatus migratorio para silenciarlos o presionarlos a aceptar condiciones de trabajo precarias. Con el objetivo de reforzar su protección, la Legislatura de California aprobó el proyecto de ley AB 2495, que contempla multas de hasta US$10.000 contra quienes amenacen a trabajadores migrantes en el estado. La iniciativa solo espera la firma o el veto del gobernador Gavin Newsom para convertirse en ley. ¿Qué conductas prohíbe, cuáles son las sanciones y a quiénes protege? En esta nota respondemos esas preguntas.

La AB 2495 busca proteger a quienes ejercen o intentan ejercer derechos laborales frente a represalias basadas en su situación migratoria real o percibida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PROHÍBE EL PROYECTO DE LEY AB 2495?

El proyecto de ley AB 2495, impulsado por el asambleísta Ash Kalra, busca reforzar la protección de trabajadores, personas que postulan a un empleo y exempleados frente a represalias basadas en su estatus migratorio real o percibido. Considera como prácticas migratorias desleales ciertas conductas de empleadores que busquen castigar, intimidar o desalentar a alguien por ejercer —o intentar ejercer— un derecho laboral.

Entre las acciones prohibidas figuran:

Exigir más documentos —o documentos distintos— de los requeridos por la Sección 1324a(b) del Título 8 del Código de Estados Unidos, o rechazar documentos presentados conforme a esa norma cuando, a simple vista, parezcan razonablemente auténticos. Es decir, si una persona presenta documentos aceptables para verificar que puede trabajar en EE.UU., el empleador no debería exigirle otros papeles solo por su nacionalidad, acento, origen o estatus migratorio percibido. Tampoco puede rechazar sin un motivo válido documentación que parezca genuina.

Usar el sistema federal E-Verify para verificar el estado de autorización de empleo de una persona. Por lo tanto, queda prohibida su utilización fuera de los casos autorizados por la ley federal o por el acuerdo que regula la plataforma.

Presentar —o amenazar con presentar— denuncias policiales falsas, así como reportes falsos ante agencias estatales o federales.

Amenazar con contactar a autoridades de inmigración o hacerlo como represalia laboral.

Realizar otras acciones vinculadas al estatus migratorio percibido de una persona que razonablemente puedan disuadirla de ejercer sus derechos en el trabajo.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS Y CONSECUENCIAS?

Si Newsom la firma y entra en vigor, un empleador podría enfrentar una multa civil de hasta US$10,000 por cada trabajador afectado y por cada infracción. Ese dinero se destinaría al empleado que sufrió la conducta.

Además, el proyecto permitiría que un tribunal ordene medidas como:

En caso de primera infracción, la suspensión de todas las licencias que posea la parte infractora por un período máximo de 14 días.

En caso de reincidencia, la suspensión será por un período máximo de 30 días.

En caso de una tercera infracción o subsiguientes, se suspenderá por un período de hasta 90 días todas las licencias que posea la parte infractora.

Nro. de infracción Sanción Primera infracción 14 días de suspensión de todas las licencias Reincidencia 30 días de suspensión de todas las licencias Tercera infracción o subsiguientes 90 días de suspensión de todas las licencias

Asimismo, concederá daños, restitución de condiciones laborales o reincorporación al puesto, según el caso.

También se ordenará el reembolso de honorarios razonables de abogados, costos judiciales y gastos vinculados a testigos si el trabajador gana el proceso.

¿A QUIÉNES PROTEGE?

De entrar en vigor, el proyecto de ley AB 2495 no se limita a empleados actuales. También incluye a:

Personas que buscan trabajo.

Trabajadores en activo.

Exempleados.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA EL PROYECTO?

La AB 2495 llegó al despacho de Newsom el 3 de septiembre de 2026. El gobernador tiene hasta finales de septiembre para decidir sobre los proyectos aprobados al cierre de la sesión; por lo tanto, podrá firmarla o vetarla. Si no toma ninguna de esas dos acciones antes de esa fecha, el proyecto se convierte en ley automáticamente sin su firma.

Cabe precisar que California ya cuenta con protecciones contra algunas represalias migratorias y con sanciones de hasta US$10,000 por infracción bajo secciones vigentes del Código Laboral. La AB 2495 busca ampliar y precisar las herramientas aplicables, especialmente ante amenazas, denuncias falsas, abuso documental y uso indebido de E-Verify.

El gobernador puede firmar o vetar la AB 2495; si no actúa dentro del plazo legal, el proyecto se convertiría en ley sin su firma (Foto: AFP)